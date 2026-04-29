Trump le pidió a Putin un alto el fuego en Ucrania y el líder del Kremlin hizo una contrapropuesta

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que había hablado sobre un posible alto el fuego en Ucrania en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Tuvimos una buena conversación, lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo Trump.

Trump, en declaraciones a los periodistas mientras se reunía con los astronautas de la misión Artemis en el Salón Oval, dijo que sugirió “una pequeña tregua” en la guerra de Ucrania durante su conversación telefónica con el líder ruso.

“Y creo que podría hacerlo”, dijo Trump, y luego preguntó a los periodistas si Putin había anunciado un alto el fuego.

Trump dijo que Putin se había ofrecido a ayudar en la cuestión del uranio enriquecido de Irán, un obstáculo clave para un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, pero “le dije que prefería mucho más que se implicara en poner fin a la guerra con Ucrania”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin llegan a una conferencia de prensa en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Julia Demaree Nikhinson - AP

Respuesta de Putin

Poco después de las declaraciones de Trump, Putin propuso efectivamente un alto el fuego en Ucrania para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, informó el Kremlin.

Según declaraciones de su asesor diplomático, Yuri Ushakov, Putin le dijo a Trump que está dispuesto “a decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria”, declaró a los periodistas, aunque no especificó la duración de la medida.

Añadió que Trump ha “apoyado activamente esta iniciativa” para un día que “conmemora nuestra victoria común”.

El 9 de mayo, fecha en la que Rusia conmemora la capitulación de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se celebra cada año con grandes demostraciones de fuerza en todo el país.

Este año las celebraciones se reducirán por motivos de seguridad, dada la amenaza de ataques ucranianos, informó el Kremlin este miércoles.

Desde 2023, Ucrania celebra la victoria el 8 de mayo, al igual que los países occidentales, debido a la diferencia horaria entre Moscú y Alemania el día de 1945 cuando se produjo la derrota nazi.

Agencias AFP y Reuters