El camino de España hacia la final del Mundial contra Argentina
El camino que recorrió la selección de España en el Mundial 2026 hasta la final contra Argentina, que se disputará el 19 de julio en...
El camino que recorrió la selección de España en el Mundial 2026 hasta la final contra Argentina, que se disputará el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey:
FASE DE GRUPOS - GRUPO H
- Domingo 15 de junio, en Atlanta:
ESPAÑA 0 Cabo Verde 0
- Sábado 21 de junio, en Atlanta:
ESPAÑA 4 (Lamine Yamal 10', Mikel Oyarzabal 21', 24', Hassan Tambakti 49' en contra)
Arabia Saudita 0
- Viernes 26 de junio, en Guadalajara:
Uruguay 0
ESPAÑA 1 (Álex Baena 42')
DIECISÉISAVOS DE FINAL
- Jueves 2 de julio, en Los Ángeles:
ESPAÑA 3 (Mikel Oyarzabal 36', 89', Pedro Porro 66')
Austria 0
OCTAVOS DE FINAL
- Lunes 6 de julio, en Dallas:
Portugal 0
ESPAÑA 1 (Mikel Merino 90+1')
CUARTOS DE FINAL
- Viernes 10 de julio, en Los Ángeles:
ESPAÑA 2 (Fabián Ruiz 30', Mikel Merino 88')
Bélgica 1 (Charles De Ketelaere 41')
SEMIFINALES
- Martes 14 de julio, en Dallas:
Francia 0
ESPAÑA 2 (Mikel Oyarzabal 22' de penal, Pedro Porro 58')
FINAL
- Domingo 19 de julio, en Nueva York/Nueva Jersey:
España vs. Argentina