El caos que se vivió en un crucero y que enfureció a los pasajeros en Navidad: “Fue un desastre”

El crucero Arvia, la gran apuesta de P&O Cruises, zarpó por primera vez la semana pasada desde Southampton, Inglaterra, hacia España, Portugal y las Islas Canarias. La finalidad del viaje era ofrecer una “increíble” cena de Navidad y Nochevieja a sus huéspedes, quienes pagaron miles de dólares para pasar dos semanas de unas “excepcionales” vacaciones. Sin embargo, esto último no ha resultado como esperaban. Cientos de clientes se quejaron del servicio, que describieron como un “desastre absoluto”.

Paul Ludlow, presidente de la compañía, dijo hace unas semanas que el crucero es innovador y está enfocado en dar una nueva visión del ámbito vacacional. Prometió que las cualidades del barco de 184.700 toneladas permitirían a los huéspedes disfrutar de esa experiencia inaugural. Lamentablemente, sus expectativas no se cumplieron. Después de la primera de dos cenas, no han recibido más que quejas: “Esperamos dos horas y media, y la comida era horrible. Estábamos en un restaurante sin manteles, era más como la mesa de la cocina”, dijo Lynne Wheatley, de 67 años, al diario británico The Times.

Lynne estaba acompañada de su esposo Richard, de 73 años. Ambos aseguraron haber pagado alrededor de US$6.400 por su viaje que, hasta ahora, no parecían valer la pena. La pareja contó al medio que había reservado una cena de Navidad desde noviembre pero que, al llegar, les dijeron que no existía la reserva: “No me malinterpreten, el barco es hermoso (pero) es una pena porque arruinó la Navidad para mucha gente”, dijo.

Un render de uno de los 12 restaurantes del crucero Arvia P&O Cruises

Otro pasajero de nombre Gwyndaf Jones, de 57 años, está también a bordo con su esposa y sus amigos. En su caso, la mala anécdota se originó por la falla del WiFi dentro en el barco. Calificó este servicio como “lo peor que ha experimentado” en un crucero: “Ni siquiera puedo recibir mis correos electrónicos”, se quejó.

Sobre la cena, Jones dijo que muy pocas personas tuvieron la “suerte” de ser recibidos por los restaurantes muy temprano en Navidad, mientras que por la noche casi nadie pudo disfrutar de lo mismo.. Subrayó que, a pesar de que era un barco “encantador”, no estaba listo para navegar.

Finalmente, Debbie Laughton dijo a The Independent que ella y su familia han realizado más de 35 viajes por crucero hasta el momento y nunca habían “visto tanto caos como este”. Le pareció “vergonzoso” lo ocurrido debido a la gran cantidad de dinero que había costado su boleto.

P&O Cruises se disculpa con los huéspedes

A través de un comunicado, la compañía de cruceros no tuvo otra opción que disculparse por haber “arruinado” la Navidad de cientos de huéspedes. Un vocero aclaró que los contratiempos se debieron a “problemas de conectividad” y fallos con la tecnología del Arvia: “Este servicio ciertamente no estuvo a la altura de nuestros altos estándares habituales y nos disculpamos de todo corazón”, agregó.

El Arvia cuenta con una psicina "SkyDome" con techo retractil P&O Cruises

Después subrayó que los encargados del área trabajaron para resolver el problema. El portavoz dijo que se espera que el resto de las vacaciones se pueda disfrutar de las actividades y celebraciones que hay previstas en el itinerario.

Según informó The Times, el navío con piscina de techo retráctil regresará a Southampton hasta el próximo 6 de enero. Por lo tanto, los huéspedes esperan que en el resto de días se pueda vivir una experiencia menos caótica.

