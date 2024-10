El centavo de dólar “común” que podría multiplicar más de 34.000 veces su valor por este error: cómo identificarlo

Las monedas, como cualquier otro objeto fabricado en grandes cantidades, pueden tener errores. Sin embargo, en el mundo de la numismática, estas peculiaridades hacen que las piezas se vuelvan extremadamente valiosas para los coleccionistas. Un claro ejemplo de esto es el centavo de Lincoln de 1922 que, a pesar de parecer una pieza común, ha alcanzado cifras elevadas en subastas, donde llegó a cotizar por hasta 34.500 veces su valor nominal.

El centavo en cuestión fue acuñado en 1922 en Denver, lo que es relevante porque, ese año, esta fue la única Casa de la Moneda que produjo las piezas con el rostro de Lincoln. No hubo producción en las otras dos casas, Filadelfia y San Francisco. Este es especial porque en lugar de llevar la marca de ceca “D”, que indica su procedencia de Denver, algunas carecen de esta letra. El error ha elevado su valor de forma exponencial.

La moneda del centavo de Lincoln fue acuñada en 1922 por la casa de Denver Foto Heritage Auctions

El origen del error de la moneda Lincoln de Denver

La historia de esta pieza se remonta a un error en el proceso de acuñación en la Casa de la Moneda de Denver. Durante la producción, el troquel encargado de estampar la “D” tuvo un desgaste. Los empleados intentaron repararlo al limarlo, pero en el proceso eliminaron accidentalmente la marca de ceca.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la variedad conocida como “1922 No D” es, por lo tanto, una de las más buscadas por los coleccionistas. A lo largo de los años, este detalle ha aumentado su precio debido a su rareza y a la demanda de los aficionados. De hecho, se estima que solo existen unas 25.000 piezas de esta camada, y de ellas, solo unas 10.000 han sobrevivido en buen estado hasta la actualidad.

Lo que hace que esta moneda sea valiosa es un error de acuñación por la cual la marca de seca no fue impresa en algunas piezas (en la izquierda un ejemplar con la marca "D", en la derecha otro sin esta insignia) Imagen compuesta

Diferencias clave en el centavo de Lincoln de 1922

El centavo de 1922 presenta varias versiones que los coleccionistas deben tener en cuenta. Algunas tienen una marca de ceca “D” muy débil o apenas visible, mientras que otras no la tienen en absoluto. Aquellas que no la tienen son las más cotizadas.

Además, los ejemplares más codiciados de esta serie presentan un reverso muy bien definido, lo que las diferencia de otras variedades más comunes. En los centavos más valiosos, la palabra “TRUST” y los números “1922″ en la fecha están marcados de manera nítida y clara, lo que agrega aún más valor a estas piezas.

¿Por qué es tan valiosa esta moneda de Lincoln?

El valor no solo depende de su rareza, sino también de su estado de conservación. Las que no han circulado, conocidas como piezas en estado “mint” o “sin circular”, alcanzan los precios más altos en el mercado. En el caso del centavo de Lincoln de 1922 No D, aquellas en buen estado pueden llegar a valer decenas de miles de dólares en subastas.

Por ejemplo, una de esta serie se vendió en Heritage Auctions por US$34.500, mientras que otra alcanzó los US$29.900 en una subasta similar. Ambas piezas fueron certificadas por PCGS, una de las principales autoridades en la evaluación de monedas, y recibieron la calificación de MS64, una de las más altas posibles para ejemplares de esa época.

La moneda vendida en la plataforma de subasta contaba con una calificación de MS64 por PCGS Foto Heritage Auctions

Cómo identificar un centavo valioso de 1922 No D

Para quienes buscan identificar si poseen una de estas monedas, hay ciertos detalles clave que se deben observar. El primer paso es verificar la ausencia total de la marca de ceca “D”. Además, las piezas auténticas de esta variedad suelen mostrar un reverso claramente detallado, con las letras y los números bien definidos. Las falsificaciones o aquellas que han sido manipuladas para parecerse a las de esta serie carecen de estos elementos finos.

Debido al alto valor que alcanzan, se recomienda que cualquier propietario o comprador de un centavo de Lincoln de 1922 No D solicite la autenticación por parte de un tercero de confianza, como PCGS o Numismatic Guaranty Corporation (NGC). Estas organizaciones pueden certificar la autenticidad de la moneda y proporcionar una calificación oficial que ayudará a determinar su precio en el mercado.

