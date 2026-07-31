El chileno Tabilo pasa a cuartos de Washington y De Miñaur aplaca al joven Hewitt

El tenista chileno Alejandro Tabilo se metió este jueves en los cuartos de final del torneo ATP 500 de Washington, donde el australiano Alex De Miñaur, vigente campeón, frenó la irrupción de su joven compatriota Cruz Hewitt.

En el caso de Tabilo, su víctima fue el francés Terence Atmane por marcador de 6-3 y 7-6 (8/6).

El chileno, número 30 de la ATP, avanzó por quinta vez a unos cuartos de final en esta temporada, tras los de Buenos Aires, Río, Santiago y Bastad.

Su próximo rival será el ganador del choque del jueves entre el estadounidense Ben Shelton, segundo sembrado, y el francés Ugo Humbert.

Unas horas antes, De Miñaur no tuvo piedad de Cruz Hewitt, de 17 años, al tumbarlo por 6-2 y 6-3.

El hijo de Lleyton Hewitt, ex número uno mundial y mentor de De Miñaur, buscaba su segunda victoria en el circuito tras estrenarse el martes frente al estadounidense Marcos Giron.

Frente a De Miñaur, primer cabeza de serie del torneo, Cruz Hewitt se vio arrinconado desde el arranque del partido, que comenzó entregando los cinco primeros juegos al hilo.

Ante la mirada de su padre, Hewitt perdió su servicio en el tercer juego del segundo set y no pudo reponerse hasta recibir el abrazo en la red del ganador.

"Mucha suerte para los próximos diez años de tu vida", le dijo De Miñaur, al que Hewitt consideró esta semana como un "hermano mayor".

"Sabía que algún día iba a jugar contra él en el circuito, pero no esperaba que fuera esta semana", dijo después De Miñaur. "Fue una sensación increíble. Incluso desde antes, viendo todas las fotos increíbles que tenemos juntos y cómo hemos crecido los dos".

El australiano seguirá la defensa del título frente al estadounidense Brandon Nakashima, que sorprendió en el primer turno al checo Jakub Mensik por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-4.

En la rama femenina, de categoría WTA 500, la primera sembrada, Jessica Pegula, remontó un set en contra hasta vencer a la polaca Magdalena Frech por 3-6, 6-3 y 6-0.

-- Resultados del jueves en el torneo de Washington

- Hombres (ATP 500)

Segunda ronda:

Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Cruz Hewitt (AUS) 6-2, 6-3

Brandon Nakashima (USA) a Jakub Mensík (CZE/N.7) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4

Alejandro Tabilo (CHI) a Terence Atmane (FRA) 6-3, 7-6 (8/6)

- Mujeres (WTA 500)

Segunda ronda

Jessica Pegula (USA/N.1) derrotó a Magdalena Frech (POL) 3-6, 6-3, 6-0

Anna Kalinskaya (RUS/N.5) a Janice Tjen (INA) 1-6, 6-3, 7-6 (9/7)