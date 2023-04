El círculo de amigos en el que Shakira se apoya en Miami: “Te recibimos con los brazos abiertos”

escuchar

Shakira se mudó a Miami a principios de abril junto a sus hijos y poco a poco se incorporó a sus nuevas actividades. Además, luego de la mediática separación que protagonizó con Gerard Piqué, quien llegó este jueves a la ciudad floridana, y de haber vivido por tanto tiempo en Barcelona, ha estado reencontrándose con viejos amigos. En los últimos días, se la vio compartir momentos en un ambiente musical junto a Emilio Estefan, Juan Luis Guerra y hasta con Manuel Turizo.

La misma cantante compartió en redes sociales algunas imágenes de lo que vivió en el último evento al que fue. El esposo de Gloria Estefan, el reconocido productor Emilio Estefan, fue el primero que publicó una fotografía con ella, con la leyenda: “Te queremos siempre, Shak. Te recibimos con los brazos abiertos porque somos tu familia”. Enseguida, ella reposteó la instantánea en sus historias de Instagram con un mensaje de amor: “Reencontrándome con la familia”. En la postal, se daban un abrazo fraternal.

Shakira se reencontró con Juan Luis Guerra en Miami

La colombiana también asistió a un concierto que el intérprete de “Burbujas de amor” dio en Fort Lauderdale, Florida. “Qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente”, expresó también en su cuenta oficial de Instagram.

Shakira con Emilio Estefan @emilioestefanjr/Instagram

Además, en las redes sociales circuló un video del momento en el que Shakira se encontró con Guerra y se pudo constatar que iba acompañada de su hijo mayor, Milan, quien fue testigo de cómo diversos artistas llegaban a abrazarla y las muestras de cariño que le hacían, mientras él miraba en el fondo con una gran sonrisa.

La cantante de “Loba” también se dejó ver con otras personas especiales para ella, como Prince Royce y Manuel Turizo, con quien se especula sobre una posible colaboración. “Qué lindo encontrarme con amigos y colegas”, describió.

Shakira con Manuel Turizo y Prince Royce @shakira/Instagram

Shakira y los problemas con su mudanza en Miami

A pesar de que en días recientes Shakira tuvo días divertidos, hace algunas semanas se dio a conocer que no todo era color de rosa desde que llegó al sur de Florida. El periodista español Jordi Martin informó que la mudanza de la artista a North Bay Road Drive no se había podido concretar porque las remodelaciones no estaban listas y porque tenía una plaga de termitas en su mansión. Según su reporte, eso causó que se haya tenido que quedarse junto a sus dos hijos y junto a sus padres en un hogar temporal.

Jordi Martin captó a una empresa de plagas afuera de la mansión de Shakira en Miami Jordi Martin/YouTube

Al parecer, la falta de previsión y de atención a algunos detalles se debió a que tuvieron que dejar Barcelona de manera precipitada, después de que presuntamente el papá de Piqué le enviara una carta a la artista para pedirle que desalojara la propiedad en la que vivía. Por ahora, los niños se incorporaron a su nuevo colegio y Shakira ha estado enfocada más en su trabajo, ya que desde siempre dijo que Miami era la sede de la industria musical.

LA NACION