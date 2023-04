Piqué llegó hoy a Miami para reencontrarse con sus hijos y cumplió una promesa sobre Clara Chía

escuchar

Hace casi un mes, Shakira se mudó con sus hijos a Miami para empezar una nueva etapa en su vida, tras la polémica separación que protagonizó con Gerard Piqué. Por eso, este jueves el exfutbolista apareció en el aeropuerto de la ciudad de Florida para compartir unos días Milan y Sasha. El catalán llegó solo, sin la compañía de su novia Clara Chía Marti, ya que, supuestamente, así se lo solicitaron sus hijos.

Tras largas negociaciones, el exdefensor del FC Barcelona y Shakira firmaron un convenio regularizador que estipuló que Milan y Sasha, de 10 y 8 años, vivirían en Miami con su madre, mientras que su padre pasaría diez días al mes con ellos. No obstante, durante este primer viaje Piqué solo podrá convivir cinco días con los menores, dado que estuvo con ellos en España a principio de mes, antes de que se mudaran al sur de Florida, según detalló la revista española Semana.

Gerard Piqué no hizo declaraciones a la prensa durante su llegada al aeropuerto de Miami

El exfutbolista causó revuelo con su arribo al aeropuerto, donde ya lo esperaban fans y algunos periodistas. Estos últimos no obtuvieron ninguna declaración, a pesar de que siguieron al catalán durante todo su camino, hasta que se tomó un taxi fuera de la central aeroportuaria. Según informó La Vanguardia, el también empresario se alojará en un hotel porque por ahora no tiene una casa en Miami, aunque tiene planes de alquilar una residencia temporal allí, presuntamente cerca de la mansión de la cantante colombiana, ubicada en North Bay Road Drive. Si bien todavía no se tienen muchos datos al respecto, se cree que así será con la intención de facilitar los traslados durante estas visitas mensuales.

Respecto a por qué Clara Chía no llegó junto a él, a pesar de que en los últimos días estuvieron juntos por una escapada romántica en Abu Dabi, donde celebraron el cumpleaños de la joven, se cree que se debe a un pedido de Milan y Sasha. Si bien no se sabe si Shakira mostró o no inconveniente en que el exfutbolista visitara a sus hijos con su actual pareja, los pequeños condicionaron a su padre no solo para este sino para todos sus encuentros.

Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y la Flaca, reveló semanas atrás que los menores no se sentían cómodos con la presencia de la joven. “Los nenes no quieren ver a Clara, ellos le han dicho a su padre: ‘No queremos conocerla, por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella’”, dijo el comunicador, que por más de una década ha seguido la vida de Shakira y el dueño de Kosmos.

Gerard Piqué pasará cinco días con sus hijos, Milan y Sasha, en su primera visita a Miami Instagram/3gerardpique

Shakira busca un hogar con más privacidad en Miami

Recientemente salió a la luz que la intérprete de “Monotonía” está interesada en adquirir una vivienda en un lujoso y exclusivo barrio de Miami, ubicado en una isla, al que solo se puede acceder por barco o helicóptero. La estrella latina buscaría darle más privacidad a sus hijos, como lo dejó claro en un contundente mensaje dirigido a la prensa hace unas semanas, en donde les solicitaba que no persiguieran a los menores mientras realizaban sus actividades cotidianas. No obstante, serán los habitantes de la isla Fisher Island quienes decidirán si podrá mudarse a ese lugar.

LA NACION