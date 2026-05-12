El comediante Conan O'Brien regresará en 2027 como anfitrión de los Óscar

El comediante Conan O'Brien conducirá por tercera vez consecutiva los premios Óscar en 2027, anunciaron este martes sus organizadores.

O'Brien, de 63 años, estará a cargo de la 99ª edición de la gala más importante del cine estadounidense, que se celebrará el 14 de marzo en el corazón de Hollywood.

"Esperamos que Conan lidere la celebración de manera sublime con su brillantez y humor", dijeron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor.

El expresentador nocturno trabajará nuevamente con Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes serán los productores ejecutivos de los Premios de la Academia por cuarta vez consecutiva.

El anuncio se enmarcó en la presentación de la programación de Disney, matriz de ABC, la cadena a cargo de la transmisión de la ceremonia.

"Conan ha creado una energía extraordinaria en torno a los Óscar", dijo el presidente de Disney Television Group, Craig Erwich, en un comunicado.

"Su singular voz cómica hace que la noche más importante de Hollywood sea una de las celebraciones más entretenidas del año".

O'Brien, quien ha ganado seis premios Emmy, estuvo a cargo de varios espacios nocturnos de la televisión como "The Tonight Show". Actualmente conduce el podcast "Conan O'Brien Needs a Friend", y el programa de viajes de HBO "Conan O'Brien Must Go".

La audiencia de los Premios de la Academia cayó ligeramente este año, cuando 17,9 millones de personas sintonizaron la gala que transmite ABC y la plataforma de streaming Hulu, ambos bajo el paraguas de Disney.

La 98ª edición de la ceremonia premió a "Una batalla tras otra" como la película del año, así como a su director, Paul Thomas Anderson, quien se llevó su primer Óscar.