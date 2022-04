El consejo de Warren Buffet y Steve Jobs para alcanzar el éxito: aprender a decir “no”

Aunque parezca extraño, magnates como Steve Jobs, fundador de Apple, así como Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, aplicaron un sencillo pero muy efectivo consejo para hacerle rendir buenos frutos a los negocios: aprender a decir “no”.

De seguro alguna vez se ha visto en una situación complicada en la que debe entregar un trabajo, pero no cuenta con el conocimiento ni la experticia suficiente para ello, por lo que termina causándole mucho estrés, incumpliendo en los tiempos o incluso el resultado no es de la calidad que espera.

ARCHIVO- Warren Buffett, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, juega al bridge durante la reunión anual de accionistas el 5 de mayo de 2019 en Omaha, Nebraska. La empresa planea realizar su primera reunión presencial de accionistas desde el inicio de la pandemia el próximo 30 de abril de 2022. (AP Foto/Nati Harnik, File)

Según explica el conferencista Marcel Schwantes en un artículo del portal web Inc, esto sucede cuando se asume una responsabilidad con la que no se es capaz de soportar. A lo largo de la vida laboral y académica, ha surgido un mito que expone que, para ser exitoso y generar credibilidad, se debe decir “sí” ante cualquier situación que se nos proponga, incluso si no se tienen las herramientas para desempeñar dicha tarea.

El conferencista sostiene que esta creencia no siempre es una práctica efectiva, puesto que se corre el riesgo de quedar en ridículo por incumplimiento o mala calidad en el trabajo. Por esta razón, se debe ser sincero con las decisiones y los compromisos que se aceptan. Siempre se debe evaluar, a conciencia, si se podrá cumplir con el reto y, si de verdad no existen los recursos necesarios, es mejor rechazar la oferta.

Según Schwantes, es mejor decir “no” antes que entregar algo de mala calidad, más tarde de lo que se debía y/o causar una sobrecarga tanto emocional como laboral. Al fin y al cabo, si se toma una mala decisión “inevitablemente nos estrellaremos y arderemos”..

Desde que fundó Apple en 1976, Steve Jobs creó un imperio que perduraría incluso después de su muerte en 2011

“Si has pasado por eso, conoces el resultado: mayor estrés y menor calidad, ya sea en el trabajo, en la vida o simplemente en las decisiones en general. Si sigues diciendo que sí a todo lo que se te presenta, te sorprenderá lo que puede ocurrir cuando finalmente empieces a decir que no”, señala el autor.

La tesis de Schwantes no es un disparate, puesto que Steve Jobs y Warren Buffet predicaron este consejo en muchas oportunidades, sustentando que llegaron lejos en los negocios gracias a esta sencilla práctica.

Steve Jobs fue cofundador y CEO de Apple Justin Sullivan - Getty Images North America

En una Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, en 1997, Jobs dijo: “La gente cree que concentrarse significa decir que sí a lo que tienes que concentrarte. Pero eso no es lo que significa en absoluto. Significa decir ‘no’ a las otras cien buenas ideas que hay”. “Se debe elegir con cuidado. De hecho, estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que sí. La innovación es decir ‘no’ a mil cosas”, añadió el fallecido magnate.

Adicionalmente, una de las frases más célebres de Buffett, director ejecutivo del conglomerado bursátil de Berkshire Hathaway, dice: “La diferencia entre la gente de éxito y la gente de verdadero éxito es que la gente de verdadero éxito dice no a casi todo”. Una conclusión que se puede destacar es que en muchas ocasiones “menos es más”. Es necesario dedicarle el tiempo necesario a cada tarea antes de iniciar otra.

Muchas veces, los proyectos nuevos o generar una buena impresión ante los demás puede ser emocionante, pero todo se debe analizar con cabeza fría antes de acumular responsabilidades.