Cubierto a 35.000 dólares y dress code especial: cómo será la gala del MET en Nueva York

La gala del MET de este 2022, el gran evento de la moda cuyo objetivo es la recaudación de fondos, está próxima. Será el lunes 2 de mayo cuando 400 de las personalidades más famosas cruzarán la alfombra roja con sus atuendos más llamativos y extravagantes, bajo la temática de Gilded Glamour, la Edad Dorada de Nueva York. Se trata de la continuación de In America: An Anthology of Fashion, un profundo acercamiento a las raíces de la moda estadounidense que se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Esta gala incluirá a diseñadores un poco menos conocido, así como a cineastas destacados como Sofía Coppola, Martin Scorsese, la anfitriona Regina King y la ganadora del Oscar a mejor dirección, Chloé Zhao.

(Archivo) Lady Gaga ha sido una de las artistas con atuendos más llamativos en la gala del MET REUTERS/Andrew Kelly - HP1EF561OSV0Q Andrew Kelly - X02844

El año pasado, el Super Bowl de la Moda, como es conocido por muchos, logró recaudar 16.400 millones de dólares para el Instituto del Vestido del MET.

¿A qué hora y dónde ver la gala del MET 2022?

La gala del MET comenzará en diferentes horarios de acuerdo con la región en la que el espectador se encuentre. La transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal E!.

Argentina - 18:30 horas

México - 16:30 horas

Perú - 16:30 horas

Chile - 17:30 horas

Colombia - 16:30 horas

Venezuela - 17:30 horas

Aunque también Vogue hará una retransmisión en directo, por sus redes sociales.

¿Quiénes serán los anfitriones de la gala del MET 2022?

Los anfitriones para la gala del MET de 2022 serán la pareja de Blake Lively y Ryan Reynolds, la actriz Regina King, y el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Como siempre, la supervisión de la editora de Vogue, Anna Wintour, no faltará, una presencia a la que se suman los codirectores del evento: el diseñador Tom Ford y el director de Instagram Adam Mosseri.

Jorge Rey, elegido en la MET Gala en 2021. Este año lo que se podrá ver es la segunda parte de esta exhibición.

¿Cuál es el tema de la gala del MET 2022?

Cada año la gala tiene una temática diferente. En esta ocasión, se verá a los famosos desfilar por la red carpet en el unísono del Glamour dorado, chaqueta esmoquin blanca, según Vogue.

El tema se elige a partir de la exposición que se inaugurará con la gala, que en este caso es: In America: An Anthology of Fashion, cuyo significado en español es: En Estados Unidos: Una antología de la moda.

Se trata de la segunda parte de la exhibición de 2021, curada por el especialista estrella Andrew Bolton, en la que se profundiza en los orígenes y detalles de la moda de Estados Unidos.

“Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, explicó Max Hollein, director del museo MET.

¿Qué celebridades estarán presentes en la gala del MET 2022?

Serán 400 las personalidades del mundo del espectáculo que acudirán a la ceremonia. Aunque aún no se tiene la lista oficial de los invitados.

Zendaya confirmó que no asistirá a la gala del MET de este 2022

Pero el grupo élite de los asistentes podría estar integrado por los nuevos ganadores de Oscar o del Grammy. También estarían los favoritos de la música del pop, del deporte, la moda, la política y Broadway.

Lo que sí es un hecho es que todos los invitados siempre son de primera categoría y que harán un espectáculo con sus atuendos en esta gala del MET.