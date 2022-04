Powerball: ¿quién es el ganador de 473,1 millones de dólares?

La bolsa del sorteo del miércoles, acumulada tras no conseguir ganador el lunes, anticipaba que la persona afortunada sería acreedora de un premio significativo. Así ocurrió y el ganador del premio mayor de 473,1 millones de dólares está en Arizona, en la región oeste de los Estados Unidos. Se trata del segundo premio de Powerball más grande en el año.

Es la tercera vez en 2022 que la lotería de Poweball entrega premios mayores: la primera vez, casi como regalo de Año Nuevo en enero, entregaron 632,6 millones de dólares que fueron divididos entre dos ganadores de California y Wisconsin. Un mes más tarde y precisamente en San Valentín cayó el feliz ganador de 185,3 millones de dólares en Connecticut. Por fortuna, para el acreedor de los más de 400 millones, solo hay un billete ganador y no tendrá que compartir el premio.

El premio de más de 473 millones de Powerball será para un ganador en Arizona. News 19 WLTX - News 19 WLTX

El premio podría ser reclamado en efectivo por un valor de 283 millones en pago único o también tiene la opción de solicitar que sea dividido en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años, ambas cantidades estipuladas antes de impuestos. Para reclamar el premio, el ganador debe concertar una cita con los representantes de la lotería en el siguiente número: 1-800-222-0996.

Aunque, con un premio menor, el sorteo del miércoles también premió a una persona en Indiana, quien acertó a los cinco números, a excepción de la bola roja y se hizo acreedor a un millón de dólares.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

Powerball emite sus sorteos tres veces por semana los lunes, miércoles y sábados, a las 22:59 (ET). Este fin de semana, el 30 de abril, estarán en juego 20 millones de dólares con la opción de 12 millones en efectivo, según anticipa el sitio oficial.

La cantidad sorteada este miércoles parece sorprendente, pero está lejos todavía de la histórica cifra de 1586 mil millones, que fue distribuida entre California, Florida y Tennesse el 13 de enero del 2016. De hecho, los cinco mejores premios desde que esta lotería está vigente superan los 690 millones de dólares.

¿Cómo participar en la lotería de Powerball? Los interesados pueden adquirir sus billetes en tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños negocios de su confianza en los 44 estados participantes; en donde puede elegir los números de la suerte o bien, confiarle su fortuna al sistema que los seleccionará de forma aleatoria.

El ganador del Powerball del miércoles tiene dos opciones para reclamar su premio. News 19 WLTX - News 19 WLTX

En caso de ganar, la persona dueña del billete afortunado no debe dejar pasar 180 días antes de reclamar el premio. No es extraño que los ganadores demoren en presentarse porque aprovechan ese tiempo para decidir la opción más conveniente de cobro y hasta para recibir asesoría financiera. Incluso algunas personas han solicitado permanecer en el anonimato para no ser reconocidas como millonarias y poder llevar una vida normal, especialmente cuando los premios son así de grandes; pero esa posibilidad depende de las leyes establecidas en cada estado del país.

Las tragedias suceden y si un premio así de grande no es reclamado, la cantidad se divide entre los 44 estados participantes en partes proporcionales a lo aportado por sus ventas para ese sorteo.