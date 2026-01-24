El destino de una refugiada siria llega a la gran pantalla en Sundance

La odisea de una joven refugiada siria en Europa llegó a la gran pantalla de Sundance, la gran cita anual del cine independiente en Estados Unidos.

El documental "One In A Million" se estrenó el viernes en el Festival de Cine de Sundance, que se celebra desde el 22 de enero en las montañas de Utah.

Cuando un millón de sirios huían de una sangrienta guerra civil en 2015, Itab Azzam y Jack MacInnes viajaron a Esmirna, en Turquía, donde conocieron a una niña que encarnaba las dificultades a las que se enfrentaban tantos refugiados.

Isra’a, que entonces tenía 11 años y había huido de Alepo, se convirtió en la protagonista de "One In A Million". Durante los diez años siguientes, los realizadores siguieron sus desplazamientos y los de su familia por Europa, hacia Alemania y el comienzo de una nueva vida.

Había "algo en Isra’a que para nosotros parecía resumir todo de lo que estaba pasando", dijo MacInnes al público del estreno.

El documental mezcla imágenes con entrevistas cara a cara que revelan la evolución de la relación de la joven con Alemania, con su religión y con su padre. Ese vínculo es el hilo emocional de la historia, que muestra cómo se transforma con las libertades que descubren en Europa y a las que al padre le cuesta adaptarse.

Isra’a, quien al final de la película es una madre casada y vive en Alemania, dijo que ver su vida en pantalla en el teatro de Park City fue "hermoso".

- Búsqueda en el Vístula -

La familia también está en el centro de "Closure", de Michal Marczak, también estrenado el viernes en Sundance.

El documental, muy cinematográfico, cuenta la historia de la búsqueda de un padre de su hijo adolescente, que desapareció en el río Vístula, el curso fluvial más largo de Polonia.

Durante 12 meses, Marczak siguió al padre, Daniel, en su exploración del río, en barco o con drones submarinos, desgarrado entre el temor de descubrir el cuerpo de su hijo, Chris, y el desesperado anhelo de que aún estuviera vivo.

El río se convierte en un reflejo del tormento de Daniel y de la esperanza cada vez más frágil de su esposa, Agnieszka, de que Chris regrese algún día a casa.

La búsqueda de Daniel pasa del río al mundo digital, cuando intenta entender cómo una generación constantemente conectada puede sentirse a veces tan aislada.

Marczak contó que comenzó su película casi por casualidad, al conocer a Daniel mientras viajaba por el Vístula en balsa con su esposa y pensaba en un proyecto de ficción.

El Festival de Cine de Sundance, en su primera edición desde la muerte de su fundador Robert Redford, se realizará hasta el 1 de febrero.