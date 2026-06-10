Cuáles son las posibilidades de que Colombia gane el Mundial 2026: la predicción matemática que lo revela

Un modelo matemático desarrollado por especialistas del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet estimó las probabilidades de cada selección de ganar el Mundial 2026. El resultado posiciona a Colombia entre los equipos con opciones de avanzar a las instancias decisivas.

Colombia y el Mundial 2026: qué dice la predicción matemática

De acuerdo con los resultados del simulador difundido por LA NACION, Colombia cuenta con un 6,5% de probabilidades de ganar el Mundial 2026.

La predicción estadística se estructuró tras reproducir el desarrollo completo de la Copa del Mundo un millón de veces de forma automatizada Captura de pantalla

La cifra surge de una simulación completa del torneo realizada un millón de veces, un procedimiento diseñado para reducir al mínimo la influencia del azar y obtener una estimación estadística lo más cercana posible a la realidad.

Dentro de la clasificación general elaborada por el modelo, el conjunto colombiano aparece entre las selecciones con mayores opciones de conquistar la Copa del Mundo. Sin embargo, se encuentra por detrás de equipos que encabezan las probabilidades, como España (14,4%), Inglaterra (13,6%), Francia (9,8%), Argentina (9,7%) y Brasil (8,0%).

El porcentaje asignado a Colombia la ubica prácticamente al mismo nivel que Portugal, selección que registra un 6,6% de posibilidades de consagrarse campeona.

Ganar el Mundial: las probabilidades de Colombia en cada fase

Además de calcular las opciones de obtener el trofeo, el modelo estima las chances de que cada selección avance a las distintas rondas de eliminación directa.

En el caso de Colombia, las probabilidades son las siguientes:

Llegar a dieciseisavos de final: 93,9%.

Alcanzar los octavos de final: 62,5%.

Clasificar a cuartos de final: 38,0%.

Acceder a semifinales: 22,6%.

Disputar la final: 12,5%.

Ganar el Mundial 2026: 6,5%.

Los números muestran una progresiva reducción de probabilidades a medida que aumenta la dificultad de la competencia.

El sistema predictivo fue construido mediante el procesamiento y análisis de más de 6000 partidos internacionales disputados por 164 selecciones nacionales desde el ciclo iniciado en el Mundial de Rusia 2018 Fernando Vergara - AP

Mundial 2026: quiénes son los favoritos según la simulación

Las probabilidades elaboradas por el simulador muestran una clara ventaja para algunas potencias tradicionales del fútbol internacional.

El ranking de los principales candidatos a ganar el Mundial 2026 está encabezado por:

España : 14,4%.

: 14,4%. Inglaterra : 13,6%.

: 13,6%. Francia : 9,8%.

: 9,8%. Argentina : 9,7%.

: 9,7%. Brasil : 8%.

: 8%. Portugal : 6,6%.

: 6,6%. Colombia: 6,5%.

Ninguna selección supera el 15% de probabilidades de consagrarse campeona. Sin embargo, el modelo predictivo explica que esta es solo una foto inicial, a medida que el torneo, se desarrolle se actualizarán los porcentajes de cada nación participante.

Cómo funciona la predicción matemática del Mundial 2026

Según explicaron los responsables del proyecto a LA NACIÓN, el sistema fue construido a partir del análisis de más de 6000 partidos disputados por 164 selecciones nacionales desde el Mundial de Rusia 2018.

Predictivo Mundial: simulamos el torneo completo y este es el resultado

La metodología asigna a cada equipo una fortaleza ofensiva y una defensiva. Estos indicadores permiten estimar cuántos goles puede convertir y cuántos puede recibir frente a cualquier rival potencial. Con esos datos se calculan las probabilidades de victoria, empate o derrota para cada encuentro posible del campeonato.

Una vez determinadas esas probabilidades, el sistema reproduce el desarrollo completo de la Copa del Mundo un millón de veces. Cada simulación incluye la fase de grupos y todas las rondas eliminatorias hasta definir un campeón.

Los investigadores señalaron que el objetivo no es predecir exactamente qué ocurrirá, sino calcular qué tan probable es cada escenario. Por ese motivo, los porcentajes deben interpretarse como estimaciones estadísticas basadas en la información disponible antes del comienzo del torneo.