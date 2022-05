El doble en dólares: los altos precios en las viviendas en Miami están generando un éxodo

Cuando la cartera empieza a quedar vacía, presiona a los residentes a buscar “nuevos aires”. Aquellos miamenses que ya no pueden pagar la renta ni comprarse una casa en este paraíso, optan por mudarse a otros estados donde encuentran viviendas subsidiadas, que les permiten convertirse en propietarios, o mejores precios. La ciudad de los latinos, como algunos conocen a Miami, está teniendo un éxodo de residentes, impulsada por sus altos precios.

Pedro Fournier vivió en el edificio de La Pequeña Habana durante 12 años. Un día, la dueña le dijo que irían unos inspectores. No era así, la realidad es que eran compradores que querían vender el lugar y eso solo podía significar un a cosa: aumento en el alquiler. Fournier le contó al Nuevo Herald que tuvo que decirle adiós a ese apartamento de un cuarto por el que pagaba 650 dólares. El edificio en el que vivía era ideal para alguien como él, que nada más tenía 700 dólares de ingreso fijo mensual, que complementaba con otro trabajo.

El impacto de los urbanizadores

Altos precios de las viviendas en Miami Unsplash

Lo que vivió es un auténtico desplazamiento motivado por los urbanizadores. El precio de su vivienda era alcanzable hasta que de llamarse La Pequeña Habana se convirtió en West Brickell y empezaron a construir torres de departamentos.

Fournier, de 65 años, vivía una auténtica pesadilla. Se había quedado sin trabajo, así que llamó a una amiga de Arizona y a otra de Nebraska y les contó que quería salir de Miami. En su segunda opción, encontró una oportunidad en la que le cambió la vida. En poco más de un mes, recibió una vivienda de bajos recursos, un departamento más amplio que en el que vivía y ahora paga 223 dólares mensuales. Su solicitud la tramitó desde Miami y enseguida le llegó la aceptación. Se mudó apenas el 10 de mayo pasado y, en declaraciones para el medio citado, se mostró agradecido.

“Pago el 30 por ciento de mis ingresos y me cubre todos los servicios públicos (…) De vez en cuando, me dan unos ataques de alegría, que me pellizco. Aquí hace frío, pero ni lo siento porque se compensa tanto con todo lo que tengo”, afirmó.

En una situación similar está Keila Dominguez, una enfermera que ahora tiene que pagar 500 dólares en el Townhouse que renta con su pareja en Miami y está dispuesta a salir de la ciudad para lograr ser propietaria.

El precio promedio de una vivienda en Miami-Dade en abril fue de 565.000 dólares.

En cuanto al alquiler, la historia es similar, ha subido un 130% respecto al año pasado, por lo que alcanzó más de 8000 dólares, según un estudio de Rent.com.

Un studio en Miami cuesta US$3214

Un apartamento de un cuarto US$3214

Ahora, el que tenía Fournier en La Pequeña Habana tiene un precio de US$1350.

¿Por qué se van de Miami?

Miami sí es un paraíso, pero no es para todos Unsplash

De acuerdo con Bank of America, el 53 por ciento de las personas que quieren comprar una casa planean mudarse de Miami por los altos precios. Esta misma institución predice que los costos de las viviendas en Estados Unidos terminarán este año con un incremento del 10 por ciento, lo que significa que los compradores sentirán el impacto sus bolsillos.

Cuando una ciudad al sur de Florida abre la posibilidad de entrar a una lista de espera para solicitar el Plan 8 de vivienda asequible, las colas son inmensas. Algunos residentes buscarán otros destinos más baratos en otras zonas o fuera del Estado. Por todas estas razones, los compradores están en un éxodo hacia opciones más económicas y otros mercados, como el centro de Florida o Nebraska. No obstante, representan apenas una parte de la población. La ciudad seguirá como uno de los destinos más populares para quienes van de otros estados o de California. Así como señala Bank of America, para profesionales bien pagados e inversores de bienes raíces.