El drama que vivió Patty, del Chavo del 8, quien quiso huir de la fama: “Entraba corriendo a los restaurantes”

El Chavo del 8 marcó las infancias de varias generaciones con sus personajes entrañables. Indudablemente, los actores también quedaron en la memoria de quienes siguieron la vida en la vecindad creada por la mente de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. Aunque quizá hay algunos que no pertenecían al elenco principal, sus apariciones esporádicas también perduraron a través del tiempo, como las de Jaimito el cartero y, por supuesto, las de la querida Patty, el objeto de amor de Quico y El Chavo.

En total, fueron cuatro las actrices que interpretaron a este personaje, pero una se llevó el reconocimiento como la más popular. A diferencia de sus compañeros, para ella llegar a los foros de grabación fue más una casualidad y, cuando sintió demasiada atención, se alejó por completo de los sets para dedicarse a su más grande pasión. Así fue la vida de Ana Lilian de la Macorra.

Patty tuvo vida a través de las actrices Paty Juárez, de donde obtuvo su nombre, Rosita Bouchot, Ana Lilian de la Macorra y Paty Strevel. Ana Lilian apareció más veces en el papel y por eso se la asocia con él. Su camino al estrellato fue producto del azar, como reconoció en una entrevista para Univision en 2017. Trabajaba como asistente de producción cuando la llamaron para participar en la serie.

“La producción en la que trabajaba como asistente convocó a casting y llegaron varias actrices, pero nadie pensaba como niña. No sé si Enrique Segoviano, que era el productor en aquel entonces, o Chespirito dijeron que por qué no yo”, relató en esa entrevista. A diferencia de quienes acudieron al llamado, la entonces joven de 21 años no tenía experiencia, ni jamás había tomado un curso de actuación. Solo aceptó participar en tres episodios, pero terminó apareciendo en 25.

El inicio y el fin de la carrera de “Patty”

Contrario a lo que muchos actores desean, como alcanzar la fama y el reconocimiento, Ana Lilian tenía otros planes y por eso cuando sintió que la atención era demasiada, simplemente renunció.

“Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”, declaró a Univision. También dijo que, lejos de molestarse, Chespirito le agradeció por ayudarlo y darle vida al personaje que imaginó.

“Para mí fue un juego. Pensaba que algún día tendría hijos y que verían a su mamá de actriz cuando era niña. Cuando terminaba una escena y cortábamos, llegaban las carcajadas de todos. Ellos sabían que eran buenos actores, sabían que era un éxito. Como yo no era actriz, actuar de mensa era fácil. Me súper encanta haber sido parte de eso”, reveló hace algunos años.

La verdadera pasión de Ana Lilian de la Macorra

Ana Lilian de la Macorra fue la actriz que más veces dio vida a Patty, en el Chavo del 8

En realidad, Ana Lilian estudiaba Psicología y empezó a trabajar en Televisa para poder pagar sus estudios. Cuando logró su objetivo, salió de la pantalla chica y finalizó su licenciatura. También se fue a vivir a Estados Unidos, donde tuvo a su hijo, y luego regresó a México.