Explicó qué significa un particular código que “nadie quiere ver” en los pasajes de avión y se lo agradecieron

Una tiktoker quiso compartir sus conocimientos sobre los viajes y los boletos de avión, así que dedicó un video para explicar qué es lo que significa un código que aparece en ciertos pasajes seleccionados de Estados Unidos. Alertó a todos sus seguidores para que se prepararan al momento de cruzar por un aeropuerto con un ticket con este detalle y se volvió viral. Como respuesta, muchos usuarios contaron sus anécdotas y testimonios.

Se trata del ssss, que significa secondary security screening selection. Son cuatro letras que aparecen al azar en algunos de los tickets de las aerolíneas. Aunque no se trata de algo negativo, sí puede retrasar a los viajeros, dado que las compañías deben seleccionar a alguna persona de cada vuelo para hacerle una revisión exhaustiva, según explicó la mujer en su cuenta @robertaconmaleta.

“Me tocó el código de las ssss que nadie quiere ver en su boleto de avión”, fue la frase con la que la mujer inició su video. Después, explicó que esas letras implicaban una revisión al pasajero que lo tuviera, por lo cual dio algunas recomendaciones para seguir en caso de ser seleccionado. Especificó que cualquier persona puede obtenerlo, tanto en un vuelo dentro de Estados Unidos como en uno internacional.

El código secreto en los boletos de avión cuyo significado aún es desconocido por muchos

Las medidas de seguridad en los aeropuertos se endurecieron hace ya algunos años y estas verificaciones son parte de ellas. Constan de interrogar al viajero, revisarle sus pertenencias o incluso hacer diferentes cuestionamientos para saber por qué viaja al país norteamericano. “Hay diferentes estilos de supervisión”, añadió la tiktoker.

Las reacciones no se hicieron esperar y su video se llenó de comentarios de personas que ya habían pasado por esa situación: “Una de las razones más comunes es porque viaja uno solo/a. Me ha tocado y siempre es por viajar sola”, detalló una mujer e incluso la propia Roberta le respondió: “Le pasó a mi hijo de 4 años, le revisaron todo”. Otros continuaron: “Me pasó y me dio miedo por haber visto Alerta Aeropuerto”, “A mí me tocó en un viaje a México, solo porque en uno anterior me fui a la India con escala en Dubai. Me verificaron hasta la muela del juicio”.

En esa misma línea, otras personas le agradecieron por la alerta. “El que nada debe nada teme, gracias”, “Desconocía eso, gracias por la información”.

¿Por qué puede tocar el código ssss en un vuelo de Estados Unidos?

Roberta dijo que hay varias razones por las que puede suceder e incluso las enlistó:

Estar en una lista negra de Estados Unidos.

Por comprar vuelos de última hora.

Permanecer por mucho tiempo en un destino.

No obstante, algunos de los tiktokeros que comentaron su video argumentaron que no era así, sino que simplemente se trataba de una medida antiterrorista y los pasajeros era elegidos sin motivo alguno. “No hay una razón, es solo al azar, te lo digo porque yo me dedico a la aviación y la computadora es la que los selecciona”, “Es una revisión aleatoria antiterrorismo. Yo trabajaba haciendo las preguntas. Te pueden preguntar cualquier cosa, contesten todo”, añadieron dos personas.

Finalmente, otra espectadora recalcó que este código puede imponerse a los pasajeros incluso al momento de abordar, si la seguridad de la aerolínea considera que tuvo conductas inapropiadas y que deban revisarse.