El DT de Austria desecha conspiraciones antes de duelo contra Argelia

El seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, aseguró este viernes que sus jugadores buscarán la victoria ante Argelia en el último partido de la fase de grupos del Mundial, desechando cualquier comparación con el partido conocido como la "Vergüenza de Gijón" ocurrido en España 1982.

Al enfrentarse en la última jornada de la fase de grupos, Austria y Argelia sabrán exactamente lo que necesitan hacer el sábado en Kansas City para clasificar a los 16avos de final.

Argentina tiene asegurado terminar como líder del Grupo J, con seis puntos antes de su duelo final ante Jordania.

Por detrás, Austria ostenta el segundo lugar provisionalmente y Argelia el tercero, ambos con tres puntos.

Se da la circunstancia de que el equipo que concluya en la segunda plaza puede tener como "premio" enfrentar en las eliminatorias a España, actual líder del Grupo H, mientras el otro avanzaría como tercero y aún así se mediría a un rival teóricamente inferior.

Ante la prensa, Rangnick respondió tajante a la pregunta de si Austria estaba planeando no ganar.

"No, definitivamente no", dijo el técnico alemán.

Rangnick consideró imposible especular al haber tantos partidos aún por disputarse.

"Ninguno de nosotros, ni siquiera con un día de anticipación, sabe cuál será la situación", señaló. "Una vez que empiece lo sabremos, pero no influirá en nuestro partido".

La "Vergüenza de Gijón" es el nombre que se le dio a la derrota de Austria por 1-0 ante Alemania Occidental en el Mundial de España 1982.

Ante la indignación del público, ningún equipo hizo esfuerzos por atacar después del temprano primer gol, conservando un resultado que los clasificaba a costa precisamente de Argelia.

Tanto Rangnick como el centrocampista Konrad Laimer recalcaron que aquel suceso no tendrá ninguna relevancia el sábado.

"Queremos centrarnos en nosotros, ganar el partido y superar la fase de grupos. No importa a quién nos enfrentemos", dijo el jugador del Bayern de Múnich.

En su turno, el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, también se negó a profundizar en el asunto.

"Tenemos que hacer todo lo posible para impulsar nuestras ambiciones e intentar ganar el partido", afirmó.