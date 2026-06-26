Terremoto en Venezuela: el gesto de Trump con Delcy Rodríguez para permitir el envío de ayuda humanitaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó temporalmente determinadas transacciones vinculadas con la asistencia humanitaria para permitir el ingreso de ayuda al gobierno de Delcy Rodríguez tras los dos terremotos en Venezuela. Este viernes, llegaron equipos de rescate y asistencia extranjeros, mientras más de 50.000 personas figuraban en reportes de desaparecidos.

OFAC autoriza transacciones para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos

Un día después de los terremotos que azotaron a Venezuela, el Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza transacciones relacionadas con los esfuerzos de ayuda hasta el 23 de octubre. Estas medidas estaban prohibidas por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés).

La administración Trump emitió licencias para permitir el ingreso de equipos de rescatistas a Venezuela tras los terremotos, además de enviar equipos propios para colaborar con las tareas de asistencia MANDEL NGAN - AFP

Las directrices, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), remarcan que no se autoriza:

El desbloqueo de cualquier bien bloqueado conforme al VSR.

Cualquier otra transacción o actividad prohibida por cualquier otra orden ejecutiva o por cualquier parte del 31 CFR capítulo V (relativo a las sanciones vigentes).

Previamente, el funcionario del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Jeremy Lewin, adelantó en redes sociales que EE.UU. iba a enviar asistencia a las zonas de desastre. “Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural”, escribió.

Conforme a estas declaraciones, el DOS emitió un comunicado en su sitio web oficial el jueves 25 de junio en el que informó que, además de los contingentes de emergencia inmediatos, la administración Trump movilizó 150 millones de dólares en asistencia a Venezuela a través de sus socios de asistencia distribuidos de la siguiente forma:

US$50 millones en nuevas subvenciones bilaterales a socios sobre el terreno, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.

en nuevas subvenciones bilaterales a socios sobre el terreno, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos. US$100 millones para el fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Venezuela.

Equipos internacionales llegan a La Guaira tras los terremotos en Venezuela

Casi dos días después de los dos terremotos que azotaron al territorio venezolano, este viernes llegaron equipos de rescate y ayuda humanitaria, según consignó Reuters.

El primero en llegar a La Guaira fue un pequeño contingente de la República Dominicana, al que luego le siguieron equipos de otros países. México envió 250 rescatistas, El Salvador 188 y España casi 100, en tanto, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con 63 rescatistas a bordo se dirigía al lugar este viernes.

Asimismo, Suiza y Alemania enviaron equipos que cuentan con perros de búsqueda, equipos acústicos de búsqueda y material especializado.

En su comunicado, el DOS confirmó que desplegaría un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), que incluye dos unidades especializadas de búsqueda y rescate urbanos, enfocadas en localizar y llegar hasta los sobrevivientes.

Miembros de equipos de ayuda y rescate de EE.UU. se sumaron este viernes a las tareas de asistencia humanitaria en Venezuela @LACOFD/@VATF1

A través de un mensaje en X, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó que el equipo internacional USAR, conocido como USA-2, partió el jueves a la noche, compuesto por 71 miembros, seis equipos caninos y 84.000 libras de equipamiento (38.100 kilogramos).

El LACoFD agregó que se unió a las labores del Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia (VA-TF1) para proporcionar asistencia en búsqueda, rescate y recuperación. Por su parte, el VA-TF1, también conocido como USA-01, señaló durante la madrugada de este viernes que sus miembros estaban en camino.

Terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela: muertos, heridos y reportes de desaparecidos

Durante la noche del miércoles 24 de junio se produjeron temblores de magnitud 7,2 y 7,5, dos de los más fuertes de la historia de América Latina, a unos 160 km (100 millas) al oeste de Caracas.

Qué se sabe hasta ahora de los terremotos en Venezuela

En las afueras de Caracas, la ciudad de La Guaira fue una de las más afectadas, con al menos 100 edificios, incluidos rascacielos, que quedaron reducidos a escombros. La presidenta interina Rodríguez prometió enviar rescatistas tras el paso de los sismos. Sin embargo, la asistencia fue irregular, con pocos equipos y escasa maquinaria para ayudar a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

En este escenario, el Servicio Geológico de Estados Unidos pronosticó más de 10.000 muertes, mientras que la mandataria confirmó 589 muertes, con 2980 heridos, en diálogo con la cadena estatal venezolana VTV, informó CNN.