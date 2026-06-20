El DT de Ecuador pide no subestimar a Curazao: "No somos Alemania"

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, pidió este viernes enfocarse en lograr la victoria frente a Curazao, esencial para la clasificación a la segunda ronda en el Mundial 2026, y no especular con el volumen de una posible goleada a la pequeña nación caribeña.

La tricolor se encuentra en serios apuros después de la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en su debut en el Grupo E, donde le espera la poderosa Alemania en la última fecha.

El choque del sábado ante Curazao, en Kansas City, puede ser clave en el caso de avanzar como uno de los mejores terceros de grupo, para lo cual convendría anotar el mayor número de goles posible.

"No somos Alemania (...) Lo primero es el respeto por el adversario", dijo el seleccionador tratando de frenar las cábalas sobre una paliza a Curazao, que viene de ser vapuleada 7-1 por Alemania en su estreno en una Copa del Mundo.

"Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria", recalcó el técnico argentino. "Vamos a trabajar duro por conseguirla y regalarle una alegría a la gente y a nosotros mismos, porque merecemos tener estos tres puntos por lo hecho el otro día".

Desde el domingo, la principal labor de Beccacece ha sido recuperar anímicamente a sus jugadores tras la cruel derrota ante Costa de Marfil.

La tricolor, que dominó gran parte del juego y estrelló tres pelotas en los postes, acabó sucumbiendo en un contragolpe culminado por Amad Diallo en el minuto 90.

"Fuimos muy superiores, sobre todo en el primer tiempo, pero en estos torneos hay que marcar esa diferencia en el marcador", recordó Beccacece.

"Más que el rival, el foco está en cómo respondemos a esta situación que nos dejó el primer juego, con toda la expectativa que se había generado", agregó el timonel argentino en referencia a la racha de 19 partidos sin derrotas que llegó a su fin.

"Sabíamos que en algún momento íbamos a perder esa racha invicta de partidos. Obviamente no pensábamos que iba a ser en el primer encuentro" del Mundial, apuntó a su lado Alex Franco, mediocampista del Olimpia paraguayo.

Beccacece, que tiene a todos sus jugadores disponibles para el sábado, avanzó que modificará su once inicial sin precisar las variantes.