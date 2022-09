El emblemático y polémico complejo de Miami que buscan demoler para darle nueva vida a un barrio

Un complejo de Miami podría desaparecer no solo por su falta de utilidad, sino también porque, con el paso del tiempo, se habría convertido en un obstáculo para la vida de los miamenses. El Nuevo Herald revivió en un artículo un poco de la historia. Corría el final de los 70 cuando llamaron al arquitecto más famoso de Estados Unidos, Philip Johnson, para diseñar lo que en ese momento se conocía como Condado Dade, un centro cultural para rescatar el Downtown. Sin embargo, el producto final causó una batalla de opiniones.

El resultado fue una fortaleza de edificios de museos y bibliotecas con tejas, elevado con murallas, que no era lo que se esperaba. Aunque el Miami-Dade Cultural Center fue importante para el desarrollo cultural de la ciudad, el complejo no trascendió y empezó a obstaculizar la vida callejera por sus escaleras y su rampa a través de un canal de agua que ya no fluye.

El Miami-Dade Cultural Center estaría en peligro de extinción Foursquare

40 años después de su inauguración en 1983, podría estar al borde de la extinción.

Un nuevo plan para reurbanizar Miami-Dade

Ahora, en un plan inicial, se prevé la demolición total del centro cultural, que se trasladaría a otros lugares, así como un enorme complejo para reurbanizar los terrenos próximos al Downtown.

En declaraciones consignadas por el Miami Herald, las autoridades consideraron que el centro de Johnson es un obstáculo para la transformación y no funciona para las instituciones que alberga.

Este proyecto de reurbanización en etapa conceptual busca darle vida al Downtown. Antes, en la década de los 70, decidieron poner en marcha el plan de renacimiento a través de complejos cívicos y gubernamentales, que incluía una torre de administración del condado unida a una estación del sistema Metrorail y Metromover, así como un centro cultural al otro lado de la calle y el Museo de Historia.

Cuando eligieron a Johnson y a su socio John Burgee para el diseño, los funcionarios del condado y los líderes cívicos pensaron que el primero era alguien sobresaliente, con un modernismo austero y sin adornos. No obstante, sin que nadie lo supiera, ambos habían cambiado su estilo hacia el posmodernismo, con una arquitectura que evoca al pasado con estilos de construcción históricos.

Inspirado por edificios mediterráneos de Vizcaya, Coral Gables y Palm Beach, el arquitecto presentó un cambio de estilo radical que denominó “neotradicionalista”, con arcos y tejados. Luego de la aprobación, el complejo se inauguró por fases entre 1983 y 1985. Sin embargo, no generó grandes reacciones pero sí inspiró opiniones divididas.

Un giro con el Miami-Dade Cultural Center

Ahora, luego de cuatro décadas, buscan darle un giro de 180 grados.

La biblioteca contiene una joya, una pintura del artista californiano Edward Ruscha, conocido por sus obras de palabras flotando sobre fondos naturales o surrealistas, que se encuentra entre las más cotizadas. En este momento, cita el Herald, las opiniones siguen polarizadas. El plan de reurbanización del condado hace hincapié en la sostenibilidad y resistencia, pero hay quienes señalan que derribar un complejo de edificios de apenas 40 años demuestra lo contrario y lo califican como un despilfarro colosal de la energía que se empleó en su construcción y los materiales que irían a los vertederos.

Algunos esperan que se opte por salvarlo, para darle nuevos usos que lo permitan adaptarse y no simplemente destruirse, pero para otros esa no es opción.