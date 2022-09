La divertida campaña de una universidad que reunió personajes icónicos de The Office y Breaking Bad

Dicen que dentro de las redes sociales todo es válido y así lo demostró una universidad de México que hizo publicidad con varios personajes icónicos del mundo de las series y las películas.

La institución invitó al público a inscribirse en sus diferentes programas de licenciatura, pero a través de carteles protagonizados por Agatha Tronchatoro (de Matilda), Michael Scott (The Office) y Gustavo Fring (Breaking Bad y Better Call Saul), entre otros. Los posteos cosecharon miles de reacciones en redes sociales.

Se trata de la Universidad Innova de Veracruz, la cual dio a conocer su oferta educativa con personajes más que reconocibles para el gran público, que reaccionó con muchos likes y comentarios, algunos de los cuales incluso felicitaron a la persona de Marketing a cargo de la campaña.

De esta manera, la licenciatura de Administración de Empresas fue publicitada con la imagen Michael Scott, de la famosa serie The Office: “Adivina qué, tengo defectos. ¿Cuáles son? Oh, no sé. Canto en la ducha. A veces paso demasiado tiempo como voluntario. De vez en cuando golpeo a alguien con mi coche cuando tardan mucho en decidirse por la mejor Universidad de Veracruz…”, se leía en la descripción.

Michael Scott, de The Office, y una carrera a su medida: Administración de Empresas Universidad Innova Veracruz/Facebook

Y por supuesto no podía faltar el abogado de Walter White, Saul Goodman, estrella de Better Call Saul. Él era el encargado de conseguir estudiantes para la licenciatura en Derecho: “Una cosa es ser un abogado criminalista y otra ser un abogado criminal, tú decide qué abogado serás mientras estudias...”, fue la leyenda del posteo.

La opinión de los usuarios no se hizo esperar, ya que lo que más les llamó la atención fueron los textos con los que cada ilustración fue acompañada. No dudaron en emitir su opinión: “Buena manera de publicidad, yo no ando buscando universidad, pero leí toda la información desde el principio hasta el final el final”, “Esta es una lección para los mercadólogos de mente cerrada que no son compatibles con la creatividad viral”, dejaron en los comentarios.

Los otros personajes de la campaña

Dentro de la estrategia también estaba Tronchatoro, la recordada maestra malvada de la película Matilda. Ella fue la elegida para “estelarizar” la carrera de Pedagogía: “Mi escuela es una vara de disciplina, uso la vara en la posadera, por eso somos tu única opción”, se leía en la descripción del anuncio.

La maestra Tronchatoro de Matilda incita a estudiar Pedagogía Universidad Innova Veracruz/Facebook

Un poco hacia la línea criminal se encontraba el famoso Gustavo Fring, el gran traficante de metanfetaminas de la serie Breaking Bad. Esa experiencia le valió ser “la cara” de la carrera de Negocios Internacionales: “No cometas dos veces el mismo error como seguramente Gus Fring lo hizo, mejor estudia tu licenciatura con nosotros”.

Gustavo Fring, el legido para promocionar la carrera de Negocios Internacionales Universidad Innova Veracruz/Facebook

Y, finalmente, quizá uno de los que más causó terror. La campaña mostraba la imagen del famoso asesino Hannibal Lecter para incitar a los próximos universitarios a anotarse en la carrera de Psicología, con la siguiente descripción: “Rompe con el ciclo y llámanos ahora para que sí obtengas tu título, yo sé que lo quieres. No mientas Clarice, o lo sabré”.