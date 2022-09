Solo sale CEOs y exige regalos de más de 100.000 dólares: “Me gustan las personas exitosas”

Hay personas que saben exactamente lo que quieren y que no están dispuestas a recibir menos que lo que tienen como expectativa. Así es Amy, una mujer que considera que todos sus pretendientes tienen que ofrecerle lo más extravagante para impresionarla. En sus citas, hay quienes atraviesan países solo para tener una escapada romántica. Para el medio The Mirror, la joven de 26 años, que solo sale con CEOs, narró cómo es esta tendencia donde la gente busca a una pareja para elevar su estilo de vida y estatus social. “Nueve de cada 10 de mis citas han sido CEO porque me gustan las personas que son superexitosas y son libres financieramente y ellos suelen tener la mayor libertad con sus propios horarios”, contó.

Amy utiliza la aplicación de citas Seeking, que tiene una membresía mensual. Con tal de causar una buena impresión, los hombres gastarían lo equivalente en libras esterlinas a más de 100.000 dólares para poder tener una cita con la influencer que también tiene su propio negocio de cuidado de la piel. Entre los gastos se contemplan los jets, vino, cenas en hoteles de lujo y los mejores restaurantes, así como entradas a eventos como Fórmula 1 en Mónaco, a donde la llevaron a principios de este año.

Amy proviene de una familia trabajadora con antecedentes artísticos. “Me encantan los viajes espontáneos (…) Esta forma de salir me da la oportunidad de hacerlo”, añadió al medio citado. Entre otras de sus cosas favoritas, también está el lujo: “Estar cerca de personas de ideas afines me ha demostrado que esto es lo que quiero en mi vida”.

¿Cómo encuentra a sus posibles citas?

Por lo general, elige la ubicación en su aplicación de citas del lugar que quiere visitar, incluye posibles fechas hasta que tenga una conexión segura. Luego pasa unos días mientras habla con ellos y añade videollamadas para que corroborar su identidad.

Amy solo sale con magnates que conoce a través de una exclusiva aplicación de citas Mirror

Las fotos le sirven para comprobar que dicen la verdad. Busca en Google a sus posibles prospectos para ver si todos los detalles coinciden antes de aceptar quedarse unos días en el sitio de su elección. “Para mi trabajo como influencer de viajes, se supone que debo tomar fotos y crear, así que a veces pongo mi ubicación en otro punto y me conecta con hombres de esas ciudades”.

¿Y el riesgo de estafa?

Recientemente se dieron a conocer casos como el que muestra el Estafador de Tinder en Netflix, donde las mujeres perdieron millones por un hombre que fingía ser millonario. No obstante, Amy detalló que también es independiente financieramente.

“Así que, si algo sale mal, me iré. La primera cita siempre será pública y luego, si el ambiente está apagado, solo diré: ‘oye, ¿sabes qué? voy a volar de vuelta a casa’. No estoy preocupada por conocer a un estafador porque sé que, si algo no me parece, confío en mi intuición y puedo actuar en consecuencia”.

Una cita con Amy

La cita favorita de esta joven influencer fue en París, donde la noche empezó con planes de una lujosa cena antes de ver la Torre Eiffel. Pasaron el día siguiente en el museo de arte del Louvre y más tarde se arreglaron para la Ópera.

Las personas con las que sale también pertenecer a un segmento etario: en general están a mediados o finales de los 40 años. “Siempre me han dicho que soy muy madura para mi edad”, continuó.

Desde hace seis años y luego de que una amiga de la universidad, que se casó y tiene un hijo con alguien que conoció por este medio, le mostrara este estilo de vida, ella ha utilizado el sitio de citas de élite varias veces.

“Soy muy exigente. Para ser honesta, no he salido con alguien promedio”, dijo Amy.

Aparte, aseguró que estas experiencias también le permiten hacer conexiones más profundas. “Recompone el proceso de citas y eso me gusta de alguna manera porque da una buena idea de ‘¿quieres estar con esta persona o no?’(…) Así que cuando pasas mucho tiempo con ellos viajando, puedes ver más de ellos de forma holística y te da mayor oportunidad de ver como ‘está bien, ¿cómo encaja mi vida en la de ellos?’”. Amy espera encontrar a la persona adecuada en el futuro para establecerse y casarse.