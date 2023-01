El emocionante discurso de Brendan Fraser en los Critics Choice Awards

escuchar

La carrera de Brendan Fraser parece renacer tras su desaparición de las pantallas. Su regreso fue triunfal. Ahora, la industria lo reconoció con el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards por su interpretación en The Wale, la película de Darren Aronofsky que protagoniza. Allí, Fraser le da vida a Charlie, un profesor con obesidad que está deprimido y usa la comida como descargo. Esta vez, con una emoción evidente que le hizo temblar la voz, el actor dio un discurso que hizo emocionar incluso a quienes lo miraban desde sus casas, detrás de la pantalla.

El discurso de Fraser fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Al escuchar su nombre como ganador y después de algunos abrazos con el elenco, se levantó y subió al escenario, donde citó que Herman Melville “escribió una vez que solo hay cinco críticos en América, el resto está dormido”. Si bien reconoció que no sabía el significado concreto de esas palabras, se mostró contento de que quienes lo eligieron como mejor actor “despertaran” por él.

El emotivo discurso que dio Brendan Fraser al ganar el premio como mejor actor

El cine es un reflejo no solo de la historia, sino de múltiples realidades que incluyen la del propio intérprete. En su trayectoria, las películas de Fraser no terminaron de convencer a la crítica, con una línea clara entre la comedia y la acción. Pero el artista consiguió superar esos límites, ya que ahora se perfila como apuesta para un Oscar. Ante la audiencia, entre quienes se distinguían reconocidas personalidades de la industria, continuó su discurso con una profunda reflexión sobre el significado de The Whale: “Esta película trata sobre el amor, sobre la redención. Trata de encontrar la luz en un lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajado con un conjunto que es increíble”.

En su intervención, Fraser reconoció el trabajo de sus compañeros y nombró a Hong Chau, diciendo que debería tener su propia película “basada en cada personaje que ha interpretado”. Sadie Sink, la joven actriz que alcanzó su fama internacional por la serie de Netflix Stranger Things, también recibió parte del reconocimiento, dadó que señaló que estuvo “increíble”. El actor protagónico también llamó al escritor Sam Hunter “su faro” y alabó a Ty Simpkins.

Un emotivo mensaje

Entre sus menciones, estuvo el director Darren Aronofsky, a quien le manifestó: “Estaba perdido en el desierto. Probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste y, como todos los mejores directores, simplemente me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar”. En la lista de posibles candidatos al premio, se distinguía un rival fuerte a vencer, que se llevó el premio al mejor actor de drama en los Globos de Oro, Austin Butler, por Elvis.

Brendan Fraser llega a los Critics Choice Awards MICHAEL TRAN - AFP

En un poderoso mensaje, la última parte de su discurso tuvo un objetivo muy específico: “Si tú, como un tipo como Charlie, al que interpreté en esta película, de alguna manera luchas contra la obesidad, o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener la fuerza para ponerte en pie e ir hacia la luz. Pasarán cosas buenas”, cerró.

Emocionado aún por la noche que lo tuvo como una de sus estrellas más brillantes, Fraser dijo que este premio era “más de lo que se puede decir con palabras”. Añadió que esta última película fue un “acto de fe”: “Abordamos esta obra como si fuera la primera y la última vez que tendríamos la oportunidad de hacer este tipo de trabajo. Creo que puede ayudar a hacer mucho bien”.

Las nominaciones al Oscar

El próximo 24 de enero se conocerá si Fraser está nominado como mejor actor para los premios Oscar. Además de a Butler, también se enfrentaría a Colin Farrell. El 12 de marzo se celebrará la 95ª edición de los galardones de la Academia de Hollywood.

Parece que tras el descanso, Brendan no piensa volver a abandonar las pantallas, porque aparecerá en la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

