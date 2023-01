Shakira se fue de fiesta con amigas en un misterioso lugar, le habló “al Biza” y reflexionó: “Qué sería de nosotras”

escuchar

Shakira está de festejo tras el gran éxito del tema en colaboración con el argentino Bizarrap (BZRP), mismo que continúa en la tendencia número uno de la plataforma YouTube. En esta “catarsis”, como ella misma describió la letra de la canción en una de sus publicaciones, envió un fuerte mensaje a su expareja, Gerard Piqué. Durante este fin de semana, la barranquillera salió de fiesta con sus amigas y, en medio de la noche, grabó algunas historias para su cuenta en Instagram, donde se dejó ver contenta por el apoyo de sus fans.

La colombiana aplaudió que su colaboración también haya llegado al puesto número uno de la lista global de Spotify, con más de 12.862 millones de reproducciones, según dio a conocer el portal Chart Data. De este modo, la canción se posicionó en el primer lugar por tres días. Shakira no contuvo su emoción y este domingo le dejó un mensaje a sus fans: “¡Es increíble! ¡Gracias a todos por el apoyo que me dan!”, escribió en una de sus historias.

Horas más tarde, dejó ver lo feliz que estaba junto a sus amigas en lo que parecía ser un balcón. Allí, las mujeres saltaron al ritmo de la música y gritaron, mientras mandaban un mensaje al argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap. “Biza. Un besito, Biza”, dijo la intérprete de “Te Felicito” mientras miraba a la cámara. También aprovechó para agradecer el soporte que le ofrecieron sus seres queridos en esta etapa difícil de su vida. Por eso, escribió: “¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”.

Todo el clip transcurrió con el volumen 52 de las sesiones de Bizarrap con Quevedo, popularmente conocida como “Quédate”. Aunque no trascendió el nombre del lugar, por el detalle de las luces parpadeando pareció tratarse de una discoteca.

Shakira celebró con sus amigas en su casa y fue sorprendida por un grupo de fans

Al final de la noche, hubo un cierre magistral cuando un grupo de seguidores le llevó serenata a la intérprete de “Monotonía” para celebrar su último éxito. Sin dejar de lado su agradecimiento, respondió al gesto con saludos y besos a su público, que se unía a la fiesta desde abajo.

Tras el éxito global de su nuevo tema, la colombiana le envió un guiño al género femenino a través de un mensaje y reconoció sus motivaciones: “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan y alzan la mano cuando no están de acuerdo aunque otros levanten las cejas”, escribió en un tono reivindicativo en sus redes sociales.

La nueva canción de Shakira es una clara dedicatoria a Piqué

Según un análisis de Billboard, la sesión 53 es una clara referencia a la conclusión de su relación con el exfutbolista. La famosa habría indicado que Piqué no la apoyó en el momento que más lo requería, al decir: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

Los versos de la canción están cargados de indirectas, que también alcanzaron a Clara Chía Marti, la estudiante de 23 años que ha sido señalada como la tercera en discordia. En una parte del tema, la colombiana pronunció: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

La llegada de Piqué a bordo de un Twingo

Entre otras de las referencias más controversiales se encuentran las comparaciones de marcas, como la de Ferrari con Twingo y Rolex con Casio. Como respuesta al lanzamiento, el exdefensor del Barcelona prefirió no mencionar alguna palabra, pero utilizó el Twingo de Renault para acudir a las grabaciones de su programa de streaming The Kings League. Además, durante el vivo lució un reloj Casio, algo que sus compañeros Ibai Llanos y Sergio “Kun” Agüero no dejaron pasar e hicieron mención a la canción de Shakira en varias ocasiones.

