El enojo de Trump por el impulso de Kamala Harris en las encuestas y cómo recalcula tras el giro en la campaña

WASHINGTON.- Hace apenas unas semanas, la candidatura de Donald Trump parecía destinada a la victoria.

Se levantó desafiante de un intento de asesinato, alzando el puño en el aire con un partido unificado detrás de él, una ventaja creciente en las encuestas, la disolución de los procesos penales y un rival en apuros, el presidente Joe Biden, que se enfrentaba a una revuelta dentro de su propio partido. Trump se burló de la idea de que la vicepresidenta Kamala Harris se convirtiera en la nueva candidata demócrata, calificándola de “tan patética”.

Cuando sus asesores se reunieron en la convención del Partido Republicano en Milwaukee el mes pasado, algunos discutieron en privado qué puestos en la administración querían ciertas personas y predijeron una elección aplastante. Se habló de gastar dinero en estados donde los republicanos no han ganado en décadas.

La candidata presidencial demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris es recibida por su compañero de fórmula, el candidato demócrata a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz, antes de que ella pronuncie un discurso en un acto de campaña en Eau Claire, Wisconsin Kerem Yücel - Minnesota Public Radio

“En la convención, el juego ya estaba cerrado y los demócratas se dieron cuenta de eso”, dijo Richard Porter, miembro del Comité Nacional Republicano de Illinois. “Parecía que era demasiado bueno para ser verdad, y lo era. Es sorprendente la rapidez con la que se unieron en torno a otro candidato”.

Trump se encuentra ahora de nuevo en una contienda que está muy reñida y con nuevos signos de tensión en su órbita. Ante el nuevo impulso demócrata, se ha mostrado cada vez más molesto por el aumento de las cifras de Harris en las encuestas y la cobertura mediática desde que reemplazó a Biden en la fórmula, quejándose sin parar y preguntando a sus amigos sobre cómo está funcionando su campaña, según cinco personas cercanas a la campaña que, como otras, hablaron bajo condición de anonimato sobre conversaciones privadas.

“Es injusto que yo le haya ganado a él y ahora tenga que ganarle a ella también”, le dijo Trump a un aliado en una llamada telefónica el fin de semana pasado.

En su entorno han empezado a señalarse entre sí por varios acontecimientos que aparentemente se salieron de control. Amigos, miembros de Mar-a-Lago y donantes han comunicado sus preocupaciones a Trump, quien luego se las cuenta a otros, según tres personas cercanas a él. Los aliados en el Senado de Estados Unidos y otros están tratando de que Trump se centre en atacar a Harris.

“Tuvimos muchas cosas buenas seguidas que eran insostenibles, pero nos hemos topado con algunos obstáculos”, dijo el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur), un aliado de Trump, en una entrevista. “Hubo un momento difícil”.

La campaña de Trump, por su parte, sigue confiando en que ganará de manera decisiva en noviembre, y sus asesores dicen que nunca dieron por sentadas las ventajas de julio ni bajaron la guardia. El expresidente sigue adelante o empatado en la mayoría de los estados clave y sigue atrayendo grandes multitudes, con el dinero disponible no muy lejos de la recaudación demócrata.

“La campaña de Trump nunca ha dado nada por sentado y siempre luchamos como si fuéramos los de abajo”, dijo Steven Cheung, portavoz de Trump, en un comunicado. “Eso es especialmente cierto después de un intento de asesinato contra el presidente Trump antes de la convención. Nuestro único trabajo es ayudar al presidente Trump a ganar las elecciones, y vamos a frenar a la fórmula peligrosamente progresista Kamala-Walz”.

“Carrera real”

Pero por primera vez desde que Trump estableció su dominio en la lucha por la nominación republicana, su campaña se ha encontrado luchando públicamente para manejar la agenda de noticias a medida que el entusiasmo en torno a Harris ha aumentado junto con su actividad de campaña. Dejó a las personas cercanas a la campaña preguntándose por qué Trump y su equipo parecían mal preparados, dado que habían especulado en privado durante semanas después de la desastrosa actuación de Biden en el debate del 27 de junio que Harris iba a ser la candidata.

“Lo que ha sucedido en las últimas semanas es que realmente tenemos una carrera real. Esta es una verdadera campaña presidencial. La versión Biden-Trump era un evento por semana por cada candidato, muy raramente en campaña y sin participación real”, dijo Kevin Madden, un estratega republicano que trabajó para la campaña presidencial de Mitt Romney en 2012. “Ahora esta va a ser una de esas campañas en las que las estrategias importan, los recursos importan, el tiempo importa y no hay mucho margen de error”.

El senador estadounidense y candidato republicano a la vicepresidencia en 2024, J.D. Vance, habla durante un mitin de campaña en el 2300 Arena de Filadelfia, Pensilvania, el 6 de agosto de 2024 RYAN COLLERD - AFP

Las personas familiarizadas con el funcionamiento interno de la campaña dicen que no hay un enojo entre el personal, ni ha habido peleas dramáticas entre los asesores principales en los últimos días, un sello distintivo de las campañas anteriores de Trump donde las cosas salieron mal. El personal se ha estado reuniendo para discutir las encuestas, el gasto y los próximos eventos en la sede de la campaña.

Cheung minimizó a los asesores de Trump que cuestionan la efectividad de la campaña como “fuentes anónimas que no tienen idea de lo que están hablando y no hacen nada más que ayudar a los demócratas”.

“Siempre hemos prosperado bajo presión porque seguimos el ejemplo del presidente Trump”, dijo. “Con su liderazgo, seguimos demostrando que todos están equivocados. Cualquiera que esté afuera y siga quejándose simplemente no ha sido probado en batalla ni ha pasado por la adversidad que nosotros hemos pasado y ha salido victorioso”.

Pero no hay duda de que algunas de sus grandes ventajas se han desvanecido.

La vicepresidenta estadounidense y candidata presidencial demócrata para 2024, Kamala Harris, habla durante un mitin de campaña en Eau Claire, Wisconsin, el 7 de agosto de 2024 KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

La ventaja de recaudación de fondos que Trump disfrutó durante dos meses fue devorada por el aumento de recaudación de 310 millones de dólares de Harris en julio, unos 170 millones de dólares más de lo que él anunció para el mismo mes. La campaña de Harris ahora parece preparada para aprovechar una nueva efusión de energía de base, incluidos más de 1,3 millones de votantes que se han inscrito para eventos de campaña desde que ella ingresó a la carrera por la presidencia, según su campaña.

Si bien Trump ha dicho repetidamente que los funcionarios del Partido Republicano solo deben centrarse en la integridad electoral, ha comenzado a escuchar de aliados externos que no tiene una presencia significativa en los estados clave en disputa. Se molestó con parte de la atención de los medios sobre su personal de campaña, sugiriendo a otros que sus asesores reciben demasiado crédito. Algunos asesores lo instaron a gastar más en publicidad digital, diciendo que está siendo vapuleado en línea.

Los demócratas y algunos en la órbita de Trump han tratado de destacar las publicaciones en las redes sociales de los asesores y aliados de Trump que, según ellos, muestran miedo o mensajes negativos, al tiempo que intentan avivar la división de otras maneras. La campaña de Harris hizo circular publicaciones y comunicados de prensa sobre su personal, la elección del senador JD Vance como su compañero de fórmula, el tamaño de la multitud y otros temas que, según ellos, irritarán a Trump y le harán decir cosas controvertidas.

El candidato presidencial y expresidente republicano, Donald Trump, y el candidato a la vicepresidencia, el senador JD Vance, representante de Ohio, llegan a un mitin de campaña el sábado 20 de julio de 2024, en Grand Rapids, Michigan. (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

“Es fácil vivir en la cabeza de Donald Trump”, escribió un asistente de Harris, sugiriendo una historia sobre el tamaño de la multitud ahora que Harris atrae a una multitud tan grande o más grande que los mítines de Trump.

Mientras tanto, Harris ha estado viajando más en la campaña que Trump, quien está recaudando fondos esta semana en Florida. Desde el debate del 27 de junio, Trump celebró ocho actos de campaña, además de su convención de nominación, incluidos eventos en Minnesota, Florida y Virginia, todos fuera del mapa principal de los estados clave.

Harris visitará seis estados esta semana. Más allá de las entrevistas, el único evento que Trump ha programado es un mitin en Montana, un estado donde es casi seguro que ganará por dos dígitos. Los demócratas se preguntan sobre el estado de la actividad de Trump, mientras que los asesores del expresidente señalan que ha estado en campaña durante 21 meses.

“De todas las semanas en las que tiene que frenar el impulso de Kamala Harris, uno hubiera esperado que fuera muy agresivo esta semana”, dijo Simon Rosenberg, un estratega demócrata.

Trump ha comenzado a preguntar a amigos y aliados cómo está su personal de campaña, una pregunta que algunos dicen que podría conducir a cambios, aunque el expresidente no ha dicho que esté planeando eso y ha expresado su apoyo a los asistentes de campaña en los últimos días, dijo una persona cercana a él.

Oportunidad perdida

Mientras aceptaba la nominación republicana en la convención, en su primer discurso desde el tiroteo, los asesores querían que Trump diera un discurso sobrio y esperanzador sobre el futuro. Comenzó contando una historia emotiva sobre su tiroteo, pero se desvió de los comentarios del teleprompter docenas de veces, alargando el discurso “más allá del punto en que era productivo”, dijo un funcionario de la campaña. Dentro del estadio, se podía escuchar a los asistentes leales quejarse mientras salían sobre lo largo que fue el discurso. Varias personas cercanas a Trump lo describieron como una oportunidad perdida.

Dentro de su campaña, ha habido frustraciones sobre algunos de sus otros comentarios, dicen personas cercanas a Trump. Cuando fue a un evento de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago, hizo comentarios no planeados que sugerían que Harris no era realmente negra. “No supe que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra y ahora quiere ser conocida como negra. Entonces, no sé, ¿es india o es negra?”, dijo.

Trump aceptó la nominación de su partido el último día de la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin JIM WATSON - AFP

Mientras la campaña buscaba defender sus comentarios, Trump se sintió frustrado por el evento. No sabía que Harris no iba a aparecer, que los periodistas iban a hacer preguntas tan difíciles y que habría un componente de verificación de hechos en el evento, dijo una persona que habló con él al respecto.

Su equipo trató de atacarla por sus políticas y la tildó como no apta para el cargo. Impulsó argumentos sobre el creciente número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, la inflación que aumentó mientras ella era vicepresidenta, su historial como política de California y sus comentarios en apoyo de ciertas posiciones progresistas en el pasado.

Cheung, el portavoz de Trump, desestimó las preocupaciones expresadas por los aliados sobre la campaña y su mensaje. “Nuestra disciplina de mensaje es insuperable”, dijo. “Es por eso que el presidente Trump pudo eliminar a Joe Biden en el debate, es por eso que hemos tenido tanto éxito hasta ahora y será por eso que el presidente Trump ganará las elecciones”.

Varias personas cercanas a la campaña dijeron que había un esfuerzo en curso para lograr que Trump se centrara en atacar a Harris y atacar a los demócratas. El expresidente disfrutaba de una ventaja de dos puntos porcentuales sobre Biden en un promedio de encuestas nacionales del Washington Post realizadas en julio, antes de que el presidente se retirara. Harris está cuatro puntos porcentuales por delante de Biden en un promedio de encuestas nacionales del Post desde entonces, lo que le da una ventaja de un punto sobre Trump.

“Esta es realmente la carrera que Trump puede perder”, dijo Graham. “Espero que nos concentremos más en procesar el caso en contra de ella. Creo que estaba frustrado al principio, pero en los últimos días, hemos tenido buenas conversaciones y creo que tenemos el viento a nuestro favor”.

Por Josh Dawsey y Michael Scherer

The Washington Post

The Washington Post