Donald Trump vs. Kamala Harris: cómo miden en las encuestas para las elecciones de EE.UU.

Escuchar

La carrera por la presidencia de este año en Estados Unidos sufrió un cimbronazo con la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata cuando faltaban menos de cuatro meses para los comicios, un hito que abrió la era de un nuevo duelo –Kamala Harris vs. Donald Trump- y que tuvo un fuerte impacto en las encuestas.

Después de su débil actuación en el debate presidencial que lo enfrentó a Trump el 27 de junio, el presidente Joe Biden vio ampliar la ventaja de su rival en la mayoría de los sondeos. Según el promedio de encuestas de la consultora RealClearPolitics, el exmandatario republicano alcanzó una diferencia de más de tres puntos en lo que en algún momento había sido una carrera con un empate técnico.

Sin embargo, la renuncia de Biden a la candidatura el 21 de julio y el posterior alineamiento de todo el Partido Demócrata detrás de la vicepresidenta, Kamala Harris, para que encabece la fórmula presidencial le brindó a la campaña del oficialismo un renovado impulso.

La candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hablan en un acto de campaña en Filadelfia, el martes 6 de agosto de 2024. (Foto AP/Joe Lamberti) Joe Lamberti - FR171934 AP

De hecho, en la semana en que Harris fue confirmada como candidata y en la que anunció que el gobernador Tim Walz será su compañero de fórmula, la vicepresidenta superó a Trump por primera vez, por medio punto, según el promedio de encuestas. En caso de ganar, Harris se convertiría en la primera mujer y en la primera persona no blanca y de origen asiático en llegar al puesto máximo del Ejecutivo estadounidense.

Ocho días antes de la decisión de Biden, Trump había sufrido un atentado durante un acto político en Pensilvania, cuando un hombre lo hirió en la oreja al dispararle desde el techo de un edificio cercano al escenario desde el que hablaba. Después de ese momento, la intención de voto a favor del magnate republicano mostró un ascenso, pero la tendencia se revirtió cuando todas las noticias se enfocaron en el cambio en la fórmula demócrata.

Biden había lanzado su campaña de reelección en abril de 2023, presentando a su rival como una amenaza para la democracia en Estados Unidos. El candidato demócrata, quien el presidente de mayor edad en ocupar el cargo, enfrentó fuertes cuestionamientos por su estado de salud físico y mental, que terminaron derivando en el cambio de fórmula.

Por su parte, Trump, que sigue negando el resultado de las últimas elecciones, lanzó su candidatura para recuperar la Casa Blanca con el objetivo de convertirse en el segundo presidente en ganar dos mandatos no consecutivos. Pero el panorama se le complicó cuando en mayo de este año fue declarado culpable en un caso de sobornos en Nueva York y además enfrenta otros cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados y sus esfuerzos por revertir las elecciones de 2020.

La elección general de Estados Unidos está prevista para el 5 de noviembre. Sin embargo, el ganador no se define directamente por el voto popular, sino por el colegio electoral. Cada estado tiene un número determinado de electores basado en su población, y la mayoría de los estados otorgan todos sus votos electorales al candidato que gana la mayoría del voto popular en ese estado. Este sistema ha sido objeto de debate y críticas, especialmente en elecciones recientes en las que el ganador del voto popular no siempre coincide con el ganador del colegio electoral. En este sentido, todos los ojos están puestos sobre los famosos “swing states”, o estados pendulares, que son los que no tienen una tendencia consolidada hacia uno u otro partido. Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia son los principales estados decisivos este año.

LA NACION