El enojo del presentador Anderson Cooper con Ron DeSantis; “culpa al mensajero”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca conseguir la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, el gran apoyo que parecía tener, cambió en las últimas semanas. Algunas encuestas lo muestran muy por detrás de su principal contendiente, el expresidente Donald Trump, y muchos se preguntan sobre las causas. En una participación en un programa de entrevistas, el político republicano responsabilizó a los medios de comunicación. Como respuesta, Anderson Cooper, presentador de CNN, retomó sus declaraciones y se burló el lunes en su programa AC360 al sentenciar: “Culpa al mensajero”.

Los últimos días no han sido de buena prensa para DeSantis. En una entrevista el domingo con Maria Bartiromo, de Fox News, sobre los informes de las encuestas que muestran la disminución en su apoyo desde enero, el gobernador floridense se defendió: “Maria, estas son narrativas (...). Los medios no quieren que yo sea el nominado. Creo que eso está muy, muy claro. ¿Por qué? Porque saben que le ganaré a (el presidente) Biden. Aún más importante, saben que realmente cumpliré con todas estas cosas. Está bastante claro que los medios no quieren que yo sea el candidato”. Desde su opinión, la razón de los titulares no es ninguna falla en su campaña, sino la conspiración de los medios para perjudicarlo.

Ron DeSantis culpa a los medios de comunicación de la baja en sus campañas

El presentador de CNN Anderson Cooper no quedó convencido con la explicación y abordó las declaraciones de DeSantis, el lunes. “¿Es culpa de los medios?”, cuestionó en su programa. “Para ser claros, el gobernador aparece casi exclusivamente en medios conservadores amigos. E incluso allí, como se puede ver, no parece contento con las preguntas”, agregó.

“En cuanto a su afirmación de que son los medios los que no quieren que derrote a Donald Trump, las encuestas muestran que en realidad es una pluralidad de votantes republicanos la que no lo quiere”, señaló Cooper, al tiempo que evidenció los resultados de sondeos recientes. El de CNN muestra que DeSantis está 26%, 21 puntos, por detrás de Trump.

Después, Cooper le dio la bienvenida al exrepresentante Adam Kinzinger, que es un crítico de Trump, y a Van Jones, comentarista de CNN. “Congresista, ¿puede tratar de explicar cómo exactamente los medios de comunicación, con los que no habla, son los culpables de las dificultades de la candidatura del gobernador DeSantis entre los votantes republicanos?, preguntó. Kinzinger respondió: “Los medios de comunicación son un objetivo fácil. Una vez más, sí, solo aparece en Fox News o en medios afines. No aparece en CNN, pero de alguna forma es de los medios de comunicación”.

Luego, antes de pasar a Jones, agregó: “Supongo que se refiere a lo que llamaría medios de comunicación de izquierda, a cualquiera con quien no hable. Por lo tanto, dice que los medios de comunicación de izquierda influyen a los votantes republicanos a que no voten por él”.

El periodista Anderson Cooper es parte de la cadena CNN @andersoncooper

Jones calificó como “triste” el planteamiento: “Por lo el contrario, los medios de comunicación establecidos saltaban de un lado a otro mucho antes de que él se postulara, con: ‘Oh, tal vez no sea Trump, tal vez sea DeSantis’. Pensé que eso era un poco raro porque sentí que él era peor que Trump. Obtuvo la mayor acumulación, el mayor apoyo. Fue una locura. Fue DeSantismania durante meses y meses”.

¿Cómo van los sondeos previos a las primarias republicanas?

El lunes, la empresa canadiense Mainstreet Research, de la Florida Atlantic University (FAU), reveló los resultados de su encuesta más reciente, que evidenciaron que incluso los republicanos en Florida tienen una clara preferencia por Trump, en una hipotética contienda sobre las primarias republicanas.

Trump obtuvo el apoyo del 50% de los republicanos, lo que es un amplio margen si se compara con DeSantis, que alcanzó el 30%. Eso quiere decir que el exmandatario aventaja por 20 puntos entre los votantes registrados, a quienes les preguntaron sobre el político que apoyarían si las primarias de 2024 se celebraran ahora.

