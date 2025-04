Con Lady Liberty y un águila estadounidense: la moneda de “la paz” que puede valer hasta US$132.000

Gracias a su variedad histórica en monedas, Estados Unidos es un destino popular entre los entusiastas de la numismática. Más allá de los curiosos diseños de muchas piezas, algunas cuentan con distintivos que las convierten en joyas altamente cotizadas y valiosas entre los coleccionistas.

La historia del dólar que por el que pagan más de US$100.000 en subastas

Pocos años después de finalizar la Primera Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una serie de monedas conmemorativas de “la Paz” en el año 1921, mismas que hoy en día alcanzan grandes valores entre los coleccionistas. Dado que es muy raro ver estas piezas en circulación, existen ejemplares de esta serie que pueden valer hasta US$132.000.

Hasta ahora, la moneda más valiosa de la serie de “la Paz” es aquella cuyo valor original es de un dólar. En esta pieza se presenta a la figura de Lady Liberty en el frente, así como una tradicional águila estadounidense en el reverso.

La primera edición del Peace Dollar de 1921 fue modificada por el Congreso debido a un primer diseño fue considerado “agresivo” Pexels

El diseño de la moneda de un dólar fue creado por el artista Anthony de Francisci, y en su momento, las monedas con la imagen descrita de “Lady Liberty” sirvieron para reemplazar las antiguas monedas de plata Morgan (mismas que se habían asentado en la circulación nacional de Estados Unidos desde el año de 1878).

¿Cómo fue que la moneda de “la Paz” de Lady Liberty pasó a valer miles de dólares?

En el 2018, uno de los mencionados dólares conmemorativos y fabricados en plata de alto relieve alcanzó los US$132.000 durante una subasta. En aquella ocasión, la pieza obtuvo una clasificación MS67, lo cual indicó un alto grado de conservación dada su antigüedad de casi 100 años, misma que a su vez compaginó con su integridad en general.

El Peace Dollar (Dólar de la Paz) tiene un peso de 26.73 gramos y un diámetro de 38.1 mm @PCGS vía X

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), otras piezas del mismo tipo de dólar de “La Paz” pueden valer entre US$50 y US$111.000 hoy en día. Para determinar qué precio colocar a estos raros ejemplares, los expertos en numismática afirman que se toman en cuenta tres factores principales: la rareza, la condición general de la moneda y la demanda en el mercado de coleccionistas.

Cómo saber si una moneda de “la Paz” vale miles de dólares

En primer lugar, hay que considerar que el mercado numismático es muy dinámico en Estados Unidos, por lo que los precios pueden variar según la oferta y demanda del momento en que se realiza la estimación. Precisamente por esto, es que incluso si una pieza pertenece a la mencionada serie conmemorativa, su valor podría no rebasar los US$30 ó US$50 en las subastas más convencionales de e-Bay u otras plataformas digitales.

No obstante, para conocer el valor real de una moneda de colección, el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) elaboró una guía que es recomendable consultar antes de iniciar el proceso de subasta. Adicionalmente, el PCGS no solo califica el estado de una moneda en particular, sino que también verifica su autenticidad, lo cual descarta fraudes modernos en todo tipo de plataformas.

El Peace Dollar fue una de las últimas monedas de plata emitidas en gran cantidad en los Estados Unidos @PCGS vía X

A grandes rasgos, los expertos del coleccionismo de monedas en EE.UU. reafirman que si bien el dólar de “la Paz” de 1921 es la moneda más icónica y cotizada del país hasta ahora, su posesión no garantiza que el dueño gane miles de dólares en cuestión de minutos. En días actuales, otras piezas como las pertenecientes a la serie “American Eagle” o aquellas que datan del 50° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también pueden resultar altamente redituables en la subasta correcta y en la temporada adecuada.