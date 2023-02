El error que cometen varios turistas en Estados Unidos y que les puede costar la visa

escuchar

Al momento de entrar a Estados Unidos, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) verifican que el extranjero cumpla con todos los requisitos para entrar al país. En caso de que no sea así, también son los encargados de tomar las medidas pertinentes por inadmisibilidad, como por ejemplo quitarle la visa o incluso deportarlo. Uno de los errores principales de los turistas y por los que podrían ser sancionados es quedarse más días de los autorizados.

Siempre que un agente del CBP le permita a una persona con visa de turista entrar a territorio estadounidense, le dará un permiso sellado. “Usted recibirá un Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida”, dicta el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). En ese documento, se estipula cuánto tiempo puede permanecer dentro del país. “Los períodos se calculan a partir del de admisión otorgado a cada viajero a su llegada a los Estados Unidos. Los plazos varían para cada quien según la clase de admisión y/o el tipo de visa”, señala por su parte la CBP.

El CBP es el encargado de revisar las fronteras de EE.UU.

El grave error de muchos turistas se refleja recién cuando regresan al país. En su siguiente visita, al someterse a una nueva revisión en la frontera, la policía migratoria verificará si estuvo dentro de EE.UU. por el tiempo permitido. En caso de que no, le harán interrogatorios e investigaciones más exhaustivas para saber las razones por las que alargó su estadía.

Si el extranjero no logra comprobar su estancia legal, los agentes podrían negarle la entrada o hasta retirarle el visado: “El no salir en la fecha requerida tiene serias consecuencias, planee cuidadosamente para que no se quede inadvertidamente ni siquiera un día más”, recomienda la CBP. En su portal web oficial, la oficina describe que la sanción dependerá del tiempo que el turista haya extendido su visita sin permiso.

“Si ingresó a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, como una visa de turista (B1/B2) y permaneció más tiempo que el período de admisión otorgado por la Oficina de CBP en el momento de su llegada, su visa ya no es válida. Esto por conformidad con la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés)”, se lee en la página.

En algunos casos, el infractor puede volver a tramitar el visado, pero el tiempo dependerá de su falta. “Los no inmigrantes que sobrepasaron su período de admisión de 181 a 364 días pueden ser inadmisibles de conformidad con la sección 212 de la INA y se les prohíbe solicitar la admisión por un período de 3 años. Los no inmigrantes que sobrepasaron su período de admisión 365 días o más pueden ser inadmisibles de conformidad con la sección 212 de la INA y se les prohíbe solicitar la admisión por un período de diez años”.

Para entrar a EE.UU. es obligatorio tener una visa Raúl Nájera / Unsplash

Cómo solicitar una extensión de tiempo

El extranjero que desee estar más tiempo del permitido en el país norteamericano debe hacer el trámite necesario: “Si usted desea extender su estadía más allá de lo que indica el Formulario I-94, puede solicitar una extensión a Uscis por medio del Formulario I-539, Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante”, estipula la agencia de inmigración. Algunos turistas no se fijan en ese detalle y se confían de la validez total del documento, por lo que la falta de revisión podría tener repercusiones para su próximo viaje a Estados Unidos.

