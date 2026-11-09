El escándalo del presunto espionaje chino que salpica al CEO de Nvidia abre otro frente entre Washington y Pekín

WASHINGTON.– La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China sumó este lunes un frente inesperado: una sospecha de espionaje que apunta al hombre que dirige Nvidia, la empresa cuyos procesadores se convirtieron en la locomotora de la carrera mundial por la inteligencia artificial (IA). Las repercusiones, además, se trasladaron a Wall Street, donde la compañía registró hoy fuertes pérdidas en el mercado accionario.

Jensen Huang junto a Lori, su esposa

La investigación sobre una relación extramatrimonial de Jensen Huang con una empresaria china, señalada por los servicios estadounidenses como una presunta informante de Pekín, desató un nuevo cruce diplomático y golpeó las acciones del gigante tecnológico.

El gobierno chino rechazó de plano las acusaciones. “La supuesta historia de una espía china es una acusación infundada, una calumnia y una difamación”, afirmó el vocero de la Cancillería, Guo Jiakun. El domingo Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si Huang, de 63 años, había sido “objetivo de una operación de inteligencia extranjera”. La compañía dijo que no hay indicios de filtraciones ni daños a la seguridad nacional.

El caso excede su vida privada. Nvidia domina el suministro de chips avanzados utilizados para entrenar sistemas de IA, tecnología que Washington intenta mantener fuera del alcance de su principal competidor estratégico. Huang mantiene una relación estrecha con Donald Trump e influye en el debate sobre el seguimiento del crecimiento de las nuevas tecnologías. Se investiga si esa cercanía con la Casa Blanca pudo facilitar el acceso a información sensible.

El caso se conoció cuando se informó que funcionarios de inteligencia estadounidenses habían identificado a Alice Huang, también conocida como Huang Le, como una persona que transmitía información a Pekín. Sin parentesco con Jensen, fue ejecutiva de Megaspeed, empresa de centros de datos radicada en Singapur y cliente de Nvidia. Megaspeed adquirió más de 4800 millones de dólares en chips de la compañía durante dos años y estuvo bajo la lupa por sospechas de facilitar el acceso chino a procesadores sujetos a restricciones estadounidenses.

Alice Huang había trabajado anteriormente como periodista de televisión en China. Su vínculo con Huang podía ofrecer acceso privilegiado a conversaciones sobre la IA. No existe, sin embargo, evidencia pública de que Jensen Huang entregara tecnología secreta ni de que conociera las presuntas actividades de inteligencia de la mujer.

Jensen Huang junto a Alice Huang

El episodio abrió preguntas también sobre Trump. Según The New York Times, el presidente fue informado hace aproximadamente un año de las sospechas sobre la relación y optó por no intervenir. El domingo, consultado por periodistas, defendió al empresario: “Creo que es un hombre honorable”, dijo. “Espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo increíble”. Dijo que no había hablado con Huang del caso.

La conexión política no es menor. Huang viajó con Trump a China a bordo del Air Force One en mayo y asistió en septiembre a una cena de Estado en Washington en honor de Xi Jinping. En diciembre de 2025, Trump anunció que permitiría exportar a China los procesadores H200 de Nvidia, con un cargo del 25% sobre esas ventas. Washington busca frenar las capacidades chinas de IA, mientras sus tecnológicas intentan conservar ese enorme mercado.

En ese contexto, legisladores reclamaron explicaciones. El senador demócrata Chris Coons afirmó que impulsa una investigación sobre Huang y Nvidia para determinar si la seguridad nacional estuvo en riesgo. “Necesitamos respuestas sobre las relaciones entre los multimillonarios de la IA y la administración Trump”, escribió en X. El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó comentar el caso.

Huang reconoció el domingo ante sus empleados que le había sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a la compañía. “No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, expresó en un mensaje difundido por la empresa. También prometió colaborar con la investigación y afirmó su compromiso con la seguridad nacional estadounidense. El directorio sostuvo que conserva la confianza en él y que seguirá al frente de Nvidia mientras se desarrolla la pesquisa.

Jensen Huang junto a Alice Huang

El sacudón en Wall Street

La conmoción diplomática tuvo un correlato inmediato en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse alrededor de un 8% este lunes y luego recortaron las pérdidas a cerca del 5%. En el peor tramo, el retroceso borró temporalmente cientos de miles de millones de dólares de capitalización bursátil; con una baja del 5%, la pérdida respecto del cierre del viernes rondaba los 250.000 millones de dólares. No es dinero perdido de sus cuentas, sino una reducción de valuación.

El golpe encontró a Nvidia en un momento delicado. Sus títulos ya venían retrocediendo ante las dudas sobre la sostenibilidad del gigantesco gasto global en infraestructura de IA. La acción había perdido alrededor de un 23% en los 30 días anteriores, pese a haber marcado un máximo histórico el mes pasado. La noticia agravó las dudas.

También puso bajo examen una vulnerabilidad particular: la dependencia de Nvidia de su fundador. Huang creó la empresa en 1993, conserva cerca del 3,6% del capital y supervisa una estructura en la que decenas de ejecutivos le reportan directamente.

“El riesgo de depender de una persona clave es enorme”, advirtió Shay Boloor, estratega jefe de Futurum Equities. El analista destacó que Huang construyó el ecosistema CUDA y sostiene personalmente vínculos con grandes clientes y gobiernos. Dan Ives, de Yorkville Ives, sostuvo que reemplazarlo sin sobresaltos sería extremadamente difícil y que la investigación podría impulsar un mayor escrutinio en Washington sobre los controles tecnológicos a China.

Por ahora, el impacto se concentra en la confianza de los inversores, no en las ventas comprobadas de Nvidia. La compañía sigue abasteciendo a los centros de datos que sostienen el desarrollo de IA y no anunció interrupciones de operaciones vinculadas con el caso. Tampoco cayeron todos sus proveedores asiáticos: TSMC, el fabricante taiwanés de semiconductores, terminó la jornada con una suba del 4,7%.

Jensen Huang junto a Alice Huang

La investigación deberá establecer si se expuso información estratégica. Su resultado puede tener consecuencias para el liderazgo de Huang, las decisiones del directorio y el debate político sobre el acceso de China a los chips estadounidenses. Entre tanto, el episodio ya consiguió unir dos preocupaciones de Washington que rara vez aparecen en una misma historia: la seguridad de sus secretos tecnológicos y el enorme poder acumulado por los empresarios que conducen la revolución de la inteligencia artificial.

Diario The New York Times y agencias Reuters y AP