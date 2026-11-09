Markwayne Mullin, secretario del DHS, sobre el ICE: “Las deportaciones seguirán”

A una semana de las midterms en Estados Unidos, los republicanos analizan los resultados, que derivaron en la pérdida de siete escaños en el Senado. En ese contexto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, advirtió que los operativos y deportaciones coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) van a continuar.

El estatus de los operativos migratorios tras el resultado de las midterms 2026

Mullin presentó su postura sobre el rol de la agencia el pasado 4 de noviembre, un día después de las midterms. Allí, confirmó el avance de los operativos. “Las deportaciones continuarán”, aseguró en su cuenta de X.

Markwayne Mullin aseguró que las redadas y deportaciones coordinadas por el ICE iban a seguir X/@SecMullinDHS

Horas después de la publicación, escribió otro mensaje donde realzaba el rol de los agentes migratorios en beneficio de los ciudadanos estadounidenses.

“En los 365 días del año, los hombres y mujeres que trabajan en las fuerzas del orden del ICE, persiguen y arrestan a inmigrantes ilegales criminales para que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Esto incluye el Día de Acción de Gracias, Navidad y el Día de las Elecciones”, aseguró en su cuenta de X.

Markwayne Mullin destacó que la administración Trump no se disculpará por priorizar a los estadounidenses en el marco de los operativos del ICE Manuel Balce Ceneta - AP

“La administración Trump jamás se disculpará por priorizar la seguridad del pueblo estadounidense al arrestar y deportar a estos inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, agregó.

Cambios en la agenda migratoria tras la victoria de los demócratas en las midterms 2026

Los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado con 254 y 54 escaños, respectivamente, según consignó el conteo de AP.

En ese contexto, se prevé que se cuestionen las acciones del presidente y las agencias de aplicación de las leyes de inmigración. “[Mullin] va a pasar mucho tiempo en el Congreso. Eso va a retrasar mucho los procesos antiinmigrantes que estamos viviendo”, analizó la abogada Kathia Quiros en Telemundo Noticias.

Los demócratas tienen control de la Cámara de Representantes con 254 escaños, según consignó AP TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Algunos demócratas advirtieron una agenda que cuestionaría al ICE. El senador Richard Blumenthal, quien se espera que asuma la presidencia del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional, aseguró que, entre otras cosas, quiere que se realicen audiencias sobre las redadas de la agencia, informó AP.

“Me enorgullece ser su senador en Estados Unidos. La democracia es una lucha. Me alegra formar parte de esta lucha”, dijo Blumenthal en la noche de las midterms 2026, según Wbur. “Espero seguir luchando y trabajando por el pueblo de Connecticut hasta 2028 y más allá”.

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El pasado 6 de noviembre, el alcalde de Houston, John Whitmire, firmó la Orden Ejecutiva EO 1-74, que regula la comunicación entre el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En ese sentido, el HDP tiene prohibido comunicarse con la agencia, salvo que una persona deba estar en proceso de fichaje en una cárcel municipal o del condado tras ser arrestada por nuevos cargos penales o por órdenes de arresto judiciales pendientes.

“No queremos que la gente se preocupe por sus empleos, sus familiares o sus estudiantes. Esta política ayuda a unificar Houston. Y, por encima de todo, promueve mi máxima prioridad: la seguridad pública”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa.

Tras conocerse la noticia, Mullin reaccionó en sus redes sociales: “A los políticos que defienden los santuarios ya le fallan a sus electores al limitar la cooperación con el ICE. Cuando los socios estatales, locales y federales trabajan juntos para expulsar a los inmigrantes ilegales criminales, todos salen ganando”.