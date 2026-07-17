El esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial entre España y Argentina

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará el domingo en el estadio MetLife en East Rutherford, área metropolitana de Nueva York.

En el Mundial de Norteamérica, Vincic, de 46 años, dirigió los partidos de la fase de grupos entre Brasil y Marruecos (1-1) y Jordania y Argelia (1-2), además del duelo de octavos de final entre México y Ecuador (2-0).

Ahora se convertirá en el primer árbitro esloveno en impartir justicia en una final mundialista.

Vincic debutó en una Copa del Mundo en Catar 2022, donde arbitró dos encuentros de la fase de grupos, incluido el sorpresivo triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina por 2-1.

A lo largo de su carrera ha dirigido en cinco ocasiones a la selección española, con un balance favorable para la Roja: tres victorias y dos empates, incluida la semifinal de la Eurocopa 2024 frente a Francia (2-1).

En Europa es un habitual de los grandes escenarios. Entre sus designaciones más destacadas figuran la final de la Liga de Campeones de 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund (2-0), así como la final de la Europa League 2022.

La FIFA también anunció que el venezolano Jesús Valenzuela arbitrará el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, previsto el sábado en Miami.

Valenzuela, de 42 años, ya dirigió a Francia en el Mundial de Catar, en la victoria por 3-1 sobre Polonia en los octavos de final, después de haber arbitrado el empate 0-0 entre Inglaterra y EE.UU. en la fase de grupos.

En el Mundial de 2026 impartió justicia en los partidos de la fase de grupos entre Australia y Turquía (2-0) y Bosnia y Catar (3-1), además del duelo de octavos de final entre Costa de Marfil y Noruega (1-2).