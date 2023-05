El exasperado pedido de Shakira a Tom Cruise luego de su encuentro en la Fórmula 1

escuchar

Shakira y Tom Cruise protagonizaron un encuentro durante el fin de semana del Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami. Las dos celebridades sostuvieron conversaciones mientras estaban en un palco en el estadio, junto con los hijos de ella. Sin embargo, parece que el actor quedó flechado y con intenciones de conquistarla, algo que no fue del agrado de la cantante colombiana. Ahora, ante la insistencia de la estrella de Hollywood, Shakira le habría pedido que abandone las esperanzas, según revelaron allegados.

A inicios de mayo, el medio Page Six informó que una fuente cercana al protagonista de Top Gun (1986) comentó que “él estaba extremadamente interesado en buscarla” y que había mucha “química” entre ambos. Incluso, después de haber estado juntos en el Miami International Autodrome, le habría enviado flores. “Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom... Es un tipo atractivo y talentoso”, comentó la fuente.

Así fue el encuentro entre Shakira y Tom Cruise, en el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno

Por otra parte, la revista Heat también consultó a una persona cercana a los involucrados, quien aseguró que a pesar de que ellos ya se conocían, el enamoramiento del actor, de 60 años, es reciente. “Tom estaba mareado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando conoció a Katie Holmes (su exesposa)... Era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”.

Sin embargo, la sensación no habría sido igual para la intérprete de “Waka waka”. La misma fuente de Heat aseguró que “solo fue amigable” con Tom y que por ahora no está interesada en formar una relación: “Ella solo estaba posando para fotos con Tom, pero él al siguiente día aparentemente les estaba diciendo a todos que ella era la mujer de sus sueños. Era demasiado con lo que lidiar... No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.

Cruise habría creído que el amor había regresó a su vida. Luego de haberse separado de Holmes, no se ha vuelto a enamorar, al menos no públicamente. “Encontrar a la pareja adecuada y hacer que perdure ha sido una verdadera lucha para Tom. Todavía tiene los estándares más altos y mantiene que no se conformará con la segunda mejor opción”, agregó la persona cercana.

Varias celebridades estuvieron en el GP de Miami, incluidas Shakira y Tom Cruise REX Features/Shutterstock /The G

Shakira está “enfocada” en su familia

Ana Lourdes Martínez, amiga de la familia de Shakira, afirmó que por ahora la originaria de Barranquilla no busca un nuevo romance, dado que su prioridad número uno son sus pequeños, Milan y Sasha. A pesar de que se la ha visto en varias salidas posiblemente románticas, como con el piloto Lewis Hamilton, parece que no es con intenciones de formalizar. “Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, consignó Martínez en declaraciones citadas por Page Six.

LA NACION