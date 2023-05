Shakira estuvo en el GP de Miami con grandes celebridades y deslumbró a todos con su look

escuchar

Shakira cada vez se adapta más a su vida en Miami, donde se la ha visto rodeada de grandes amigos y múltiples celebridades. El fin de semana pasado no fue la excepción, ya que asistió al Gran Premio de Miami, en el que Max Verstappen se llevó el podio. Sin embargo, más allá de que el piloto de Red Bull ganara, entre los detalles que llamaron la atención estuvieron que la cantante colombiana llegó en compañía de Tom Cruise y que disfrutó junto a otros artistas, como Will I Am y el diseñador Riccardo Tisci.

No se sabe si el encuentro de Cruise y de la intérprete de “Pies descalzos” fue premeditado o si se trató de una simple coincidencia. Sin embargo, desde el primer momento acapararon la atención de los reflectores, cuando caminaban uno al lado del otro en el Autódromo Internacional de Miami. Además, compartieron palco y conversaron por varios minutos, en un escenario en el que incluso estaban presentes los hijos de la originaria de Barranquilla.

A un día de que fuera reconocida como la Mujer del Año por Billboard, Shakira se mostró cómoda y feliz mientras veía la quinta carrera de esta temporada de la Fórmula 1. Algunos videos evidenciaron cómo al mismo tiempo que hablaba con el actor norteamericano, su hijo mayor, Milan, interactuaba con ella. La cercanía desató rumores de romance entre las dos estrellas, aunque por ahora solo se trata de especulaciones de los fans.

Así fue el encuentro entre Shakira y Tom Cruise

Otras celebridades con las que estuvo Shakira en el GP de Miami

Si bien Shakira no publicó nada en sus redes sociales acerca de su encuentro con Cruise, sí compartió otros momentos. En su cuenta de Instagram dio a conocer que también estuvo con otros amigos, como el rapero Will I Am, así como con Riccardo Tisci, un diseñador de moda italiano.

“Me encantó verte”, fue la frase que la artista utilizó para postear su fotografía junto al integrante de los Black Eyed Peas. Estaban en el mismo palco en el que ella fue captada con el protagonista de cine. Will I Am respondió la publicación y también se dijo feliz de haber coincidido en ese evento deportivo: “Eres la mejor. Mi hermana del alma de por vida”.

Shakira con Will I Am @shakira/Instagram

Los fanáticos de inmediato reaccionaron y destacaron que a Shakira se la veía más feliz ahora que se reencontró con viejas amistades. Al haber estado por más de una década en Barcelona, se había alejado del mundo del espectáculo y eso implicó que estuviese distanciada de forma presencial de varias celebridades que eran sus grandes amigos.

Shakira junto a Riccardo Tisci @shakira/Instagram

Así, sus seguidores no dudaron en expresar su opinión: “Desde que te alejaste de aquel tipejo, volviste a sonreír como lo hacías antes”; “Falta la foto con Tom Cruise”; “Shakira es feliz, en el lugar donde siempre debió estar, rodeada de gente que la admira, la valora y respeta”; “Otra ciudad, otra casa, otra energía”; “Se nota que llegaste a Miami”; “A ser feliz de ahora en adelante”, le escribieron en los comentarios de su publicación.

