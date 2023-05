Los últimos días de Tina Turner en Suiza: ejercicios al aire libre, compras en el supermercado y charlas con los vecinos

escuchar

La semana pasada, la triste noticia de la muerte de Tina Turner sorprendió al mundo entero. La cantante, que tenía 83 años, falleció en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras una dura batalla contra un cáncer intestinal.

Durante sus últimos meses, la estrella de la música vivió una vida tranquila en la ciudad que habitaba en Europa, donde era considerada una ciudadana más luego de pasar casi treinta años allí. Según se pudo saber, Turner llevaba una vida muy discreta y se encargaba de hacer sus propias compras en el supermercado, buscar sus paquetes en la oficina del correo y hacer ejercicio al aire libre.

Tras toda una vida en el ojo público, Turner se mudó a la tranquila localidad suiza de Küsnacht junto a su esposo, Erwin Bach, un ejecutivo musical alemán con el que empezó a salir en los años ochenta. En 1995, Bach consiguió un trabajo dirigiendo las oficinas suizas de EMI Music en Zúrich y ambos se trasladaron al país alpino. Se casaron en 2013, el año en que ella adquirió la nacionalidad suiza y renunció a su pasaporte norteamericano.

“A veces, Tina venía a la ciudad a hacer las compras. Tenía un mayordomo, pero le gustaba venir ella misma con su marido Erwin”, le dijo al Daily Mail el carnicero de la estrella. “ Les gustaba especialmente pasear por la Moreira Gourmet House, que es el mejor lugar de la zona para comprar salmón ahumado y trufas blancas ”, agregó el hombre.

Turner y Bach vivían en una clásica mansión de tejados blancos a orillas del lago de Zúrich. En su puerta se podía ver un letrero de bronce pulido que pedía, en inglés y en alemán, que las visitas no toquen el timbre antes del mediodía.

La casa en Suiza de Tina Turner y Erwin Bach vista desde el aire

En los últimos días, tras su muerte, sus vecinos aseguraron que eran conscientes de la fama de Turner, pero que no la molestaban cuando la veían en público . “Parece que llevaba una vida relativamente normal y que disfrutaba de ella”, dijo Oliver Moritz, de 46 años, gerente de un hotel situado a algunos metros de la orilla del lago. El hombre también señaló que solía cruzársela cuando iba de compras.

“Era una persona alegre, muy abierta y de buen corazón”, afirmó Severin Silvestri, gerente de un lujoso restaurante ubicado cerca de la casa de la estrella. El empresario contó que hace algunos años, cuando ella gozaba de mejor salud, Turner y Bach comían de vez en cuando en el local, galardonado con una estrella Michelin. “Tenía los pies en la tierra”, aseguró.

Los vecinos dejaron flores en la puerta de la casa de Tina Turner tras conocer la noticia de su muerte

Roland Roller Frei, un productor musical suizo que trabajó con ella de forma intermitente durante más de una década, dijo que fue esta vida normal, sin el acecho de los fans ni de la prensa, lo que la atrajo de Suiza. “Creo que era importante para ella encontrar un lugar donde la dejaran en paz”, comentó y añadió: “ Creo que apreciaba el hecho de no ser acosada todos los días y de poder disfrutar de su jubilación en paz ”.

El intendente de la ciudad, Markus Ernst, aseguró que algunos residentes se habían acostumbrado tanto a su presencia que habían olvidado la importancia que tenía fuera de Küsnacht. “Fuimos plenamente conscientes de su calidad de estrella mundial en 2013, cuando se casó y de repente la prensa de todo el mundo llegó hasta nosotros”, dijo el político.

Además, Ernst contó que la diva ayudaba a su comunidad. “Era una gran embajadora de nuestra ciudad y lo hacía de forma totalmente voluntaria”, afirmó, refiriéndose a la costumbre de Turner de elogiar a Suiza y a Küsnacht en los medios de comunicación.

Tina Turner y su marido, Erwin Bach, en una imagen de 2021 GROSBY GROUP - LA NACION

Turner murió el miércoles 24 de mayo por un cáncer intestinal. Así lo confirmó un portavoz de la artista a través de un comunicado en el cual aseguró que falleció de forma pacífica: “Tina Turner, la Reina del Rock and Roll, falleció serenamente este miércoles a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad en su casa, en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo”, la definió el encargado de dar la triste noticia.

Protagonista de una carrera de más de 50 años, la norteamericano nacida en 1939 se convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y 1980 con canciones como “What´s Love Got to Do?”, “Private Dancer”, “Your The Best” y su versión del clásico “Proud Mary”. Con su melena rubia y sus pasos de baile emblemáticos, se volvió una estrella internacional y se destacó tanto en el rock como en el soul, el blues y el R&B, con 12 premios Grammys en su haber. Tuvo una vida marcada por una fama rápida, una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia de género por parte de su marido y mentor, Ike Turner y un resurgimiento gracias a su talento y su despliegue escénico.

LA NACION