El feroz EE.UU. de Balogun busca su nueva presa ante Australia en el Mundial

Luego de dar una de las mejores exhibiciones de la competencia, Estados Unidos con su artillero Folarin Balogun busca su nueva presa el viernes en el Mundial ante Australia.

El coanfitrión se dio un festín en su debut 4-1 frente a una Paraguay paralizada ante miles de espectadores en Los Ángeles con dos anotaciones del delantero de padres nigerianos nacido en Nueva York.

Para dejar casi sellada su clasificación a los 16avos por el Grupo D, el primer anotador de un doblete en el Mundial y sus compañeros intentarán hacer lo propio ante Australia, también con aire en la camiseta tras un triunfo 2-0 ante Turquía.

La selección de las Barras y las Estrellas y los Socceroos se medirán a partir de las 12.00 de Seattle (17.00 GMT).

Balogun tendrá los reflectores encima, más debido a las molestias físicas que presenta la estrella del equipo, Christian Pulisic.

"Habrá millones, incluso miles de millones de miradas puestas en nosotros, y será una gran ocasión para mí de demostrar mi talento", explicó recientemente el delantero del Mónaco, de 24 años.

Estados Unidos ya inició en la ciudad de la industria cinematográfica su brillante camino para ganar aficionados en el país del béisbol y el básquet en la segunda ocasión que organiza un Mundial.

- "Tranquilos" -

"Los fanáticos estuvieron fantásticos", "podemos lograr cosas fantásticas si los fanáticos siguen así", dijo el entrenador Mauricio Pochettino luego de la victoria.

De los tres organizadores de esta edición, Estados Unidos y México empezaron con pie derecho con triunfo y Canadá sumó su primer punto en un Mundial, pero sin duda los estadounidenses expusieron el mejor fútbol.

A Pulisic le bastaron 45 minutos antes de ser reemplazado por el entrenador para tener una actuación estelar. Pochettino lo sacó por precaución ante una dolencia en una pantorrilla.

Sergiño Dest, Weston McKennie, Folarin Balogun... todos cumplieron al pie de la letra su libreto.

Pochettino, que no tuvo finales felices en sus últimas experiencias en clubes con Paris Saint-Germain y Chelsea, pidió cautela: "Es solo el inicio".

Balogun, viviendo su primera experiencia mundialista, tendrá ante Australia su propio reto de superar a sus competidores a goleador del Mundial.

Lionel Messi ya tomó ventaja con tres tantos, pero el estadounidense hace parte de un grupo de siete jugadores con dos anotaciones, incluidos el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland.

Aunque Pulisic entrenó por separado, sus compañeros estiman que estará disponible.

"Christian estará listo, tranquilos todos", dijo el lunes a los medios el mediocampista Tyler Adams.

- "Rendir una vez más" -

Australia tiene un toque especial con respecto a otras de sus participaciones en mundiales.

Ante Turquía fue un equipo propositivo y letal con un destacado Connor Metcalfe y jugadores nacionalizados de ascendencia africana como Nestory Irankunda y Mohamed Touré.

"Puede que hayan sido sorpresa para mucha gente, pero no para nuestro grupo de jugadores ni para el cuerpo técnico", dijo el seleccionador, el croata Anthony "Tony" Popovic, de sus jóvenes pupilos.

"Tuvimos un resultado maravilloso, pero no queremos hacer ahora un mal partido contra Estados Unidos. Un buen partido nos da una chance" de clasificar a la siguiente ronda.

"Tenemos que asegurarnos de tener un plantel listo y capaz de rendir una vez más", agregó Popovic.

Solo en dos ocasiones Australia logró superar la primera fase: en Alemania 2006 con figuras como Tim Cahill y Harry Kewell, y en Catar 2022.