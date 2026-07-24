El fiscal de la CPI Karim Khan es relevado de sus funciones

La Asamblea de los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió el viernes destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual contra una integrante de su equipo, según informaron a la AFP varias fuentes diplomáticas.

Khan dejó sus funciones en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones de una de sus compañeras de trabajo, tras la apertura de una investigación el año anterior.

En una votación secreta celebrada durante una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York, aseguraron las mismas fuentes, 82 Estados miembros votaron a favor de cesar al británico, que rechaza las acusaciones en su contra. Se requería un mínimo de 63 votos para sancionarlo.

Khan, de 56 años, fue suspendido el mes pasado por un órgano rector clave de la CPI, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), compuesta por 21 miembros, que convocó la reunión del viernes en la sede de la ONU en Nueva York.

En ese momento, este organismo de la Corte aseguró que la suspensión "no era indicativa del resultado final" del caso.

El fiscal general ya había sido apartado del proceso emblemático de la CPI contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad.

Khan acaparó la atención cuando pidió la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.

Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.