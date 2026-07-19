El francés Risacher, enviado a Dallas en un multitraspaso

El alero francés Zaccharie Risacher, elegido con el número uno del Draft de 2024, fue traspasado a los Dallas Mavericks en un intercambio a tres bandas en el que Lu Dort aterrizó en Atlanta, avanzaron este domingo medios estadounidenses.

Risacher, de 21 años, jugó sus dos primeras temporadas en la NBA en los Atlanta Hawks. La campaña pasada promedió 9,6 puntos, 3,8 rebotes y 1,1 asistencias y arrancó desde el banco la mayoría de partidos.

Tras este decepcionante inicio de su carrera, el alero tendrá una nueva oportunidad en los Dallas Mavericks, una franquicia en pleno proceso de reconstrucción en torno a Cooper Flagg, sucesor de Risacher como primera elección del Draft en 2025.

En la operación los Hawks se hacen con el reputado defensor Lu Dort, del Oklahoma City Thunder, reportó la cadena ESPN.

Oklahoma City recibirá tres elecciones de segunda ronda por un jugador que fue titular desde su llegada en 2019 y elegido para el Mejor Quinteto Defensivo de la liga en 2025, año en que el Thunder conquistó el anillo.

El escolta canadiense, de 27 años, promedió 8,3 puntos, 3,6 rebotes y 1,2 asistencias en el último curso, en el que Oklahoma City fue eliminado por los San Antonio Spurs en la final de la Conferencia Oeste.