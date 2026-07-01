El gobierno de Trump apuntará contra el "turismo de nacimiento" tras decisión de la Corte

La administración Trump intensificará su lucha contra el llamado "turismo de nacimiento", dijo el fiscal general interino de EE.UU. el miércoles.

La Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, confirmó el martes el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

El alto tribunal revertió una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que, en el primer día de su segundo mandato, decretó que los niños nacidos en EE.UU. de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo a periodistas el miércoles que, ante esa decisión, las autoridades seguirán teniendo como objetivo a mujeres extranjeras que busquen dar a luz en EE.UU.

"Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, obviamente estamos concentrando a nuestros fiscales y a nuestros socios de las fuerzas del orden en el turismo de nacimiento, que es una industria en auge y va a seguir creciendo", dijo Blanche en una conferencia de prensa.

"Hay otras cosas que (...) el gobierno federal puede hacer en el proceso de la visa y el proceso de aplicación para minimizar o limitar la oportunidad a personas de venir acá (...) solo para tener a su bebé y que pueda ser entonces un ciudadano estadounidense", agregó.

La administración Trump ha utilizado el "turismo de nacimiento", particularmente desde China, como argumento en contra de la ciudadanía por nacimiento.