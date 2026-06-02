El gobierno de Trump desmantela infraestructura de observación oceánica

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump empezó a desmantelar una red de infraestructuras usadas desde hace una década para estudiar los entornos costeros, los ecosistemas marinos y las corrientes que influyen en el clima mundial.

La noticia, difundida el lunes por The New York Times, asesta un nuevo golpe a la investigación sobre el medio ambiente y el calentamiento global, ya debilitada por los recortes presupuestarios emprendidos por el presidente republicano desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Los centenares de instrumentos oceanográficos que serán retirados próximamente de las aguas del Atlántico y del Pacífico forman parte de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos (OOI, por sus siglas en inglés), financiada principalmente con fondos federales a través de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

En un comunicado dirigido a la comunidad científica, Jim Edson, científico responsable del proyecto, había advertido a finales de mayo que la red sufriría una "reducción importante del perímetro" de su instalación principal.

Las infraestructuras sumergidas de cuatro de las cinco estaciones de observación actualmente en funcionamiento serán retiradas, en un proceso que se prolongará durante 15 meses y que ya ha comenzado para una de las bases situadas frente a la costa del noroeste de Estados Unidos.

Esta decisión fue comunicada a los equipos encargados del proyecto a principios de mayo y "se enmarca en la estrategia más amplia de la NSF, que busca un enfoque más ágil con el fin de priorizar el apoyo a las prioridades científicas cambiantes y a las tecnologías emergentes", declaró un portavoz de la fundación en un correo electrónico a la AFP.

Según The New York Times, esta red de instrumentos costó 368 millones de dólares y fue concebida para permanecer en funcionamiento durante 25 años.

Sus datos son utilizados por numerosos investigadores para entender cómo el océano absorbe los gases de efecto invernadero de la atmósfera y también los efectos de las olas de calor marinas sobre las pesquerías.