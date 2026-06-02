Un policía fue filmado mientras le daba una brutal golpiza a una mujer durante un arresto en Estados Unidos

Un oficial de policía fue despedido y detenido tras propinarle una paliza a una mujer en la ciudad estadounidense de Shelby, Carolina del Norte. El ataque quedó registrado por la cámara de seguridad de una vivienda.

El video muestra al exagente Karson Hyder golpeando repetidamente a Cherrie Moore, de 34 años. Según consignó la agencia local Associated Press (AP), el incidente ocurrió luego de que la mujer huyera a pie de una residencia y se resistiera al arresto, momento en el que agredió al uniformado y le rasgó el uniforme.

Una orden judicial presentada el lunes alega que Hyder “agredió y golpeó Cherrie Moore” al agarrarla “del brazo, empujarla al suelo y golpearla en la cara causándole así lesiones graves, posiblemente fractura de nariz".

Filmaron a un policía golpeando reiteradamente a una mujer durante un arresto en Estados Unidos

El mismo día de la agresión, el agente se presentó en el Centro de Detención del Condado de Cleveland y quedó en libertad tras pagar una fianza de US$10. 000. En las 48 horas siguientes, fue despedido y arrestado.

Inicialmente, Moore fue acusada de allanamiento de morada, resistencia al arresto y agresión a un funcionario público, pero los dos últimos cargos fueron desestimados. Luego fue puesta en libertad bajo fianza sin garantía.

Su abogado, Ronald Haynes, declaró a AP que Moore “se está recuperando y recibiendo tratamiento”.

El exagente Karson Hyder fue desplazado tras la viralización de un video que lo muestra golpeando repetidamente a Cherrie Moore, de 34 años

“Las atroces acciones de Hyder tendrán un impacto negativo permanente en la Sra. Moore. Es un pequeño alivio que los funcionarios de la ciudad hayan respondido con tanta prontitud para acusarlo”, expresó.

Un hecho de similares características había ocurrido a mediados de mayo en Países Bajos, donde el derribo de una mujer embarazada derribada durante una intervención policial desencadenó una feroz pelea con agentes.

El incidente ocurrió en un centro para solicitantes de asilo ubicado en Kampweg, en la localidad de Zeist, según informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado difundido el sábado.

Cherrie Moore, de 34 años, fue puesta en libertad bajo fianza

Los videos que se viralizaron muestran parte de la secuencia. En una de las grabaciones se observa a una mujer embarazada —según informaron medios neerlandeses— siendo apartada con violencia por una agente policial y cayendo al suelo. Segundos después, un hombre se acerca y comienza a pelear a puños con los efectivos.

A partir de ese momento se desencadena un fuerte forcejeo. Las grabaciones muestran empujones, golpes y momentos de gran tensión entre los dos involucrados, mientras otros policías intentan controlar la situación. En otro video registrado instantes después se observa a varios agentes inmovilizando al hombre en el suelo.

Según precisó la radiotelevisión pública NOS, los uniformados habían acudido al centro alrededor de las 21.15 (hora local) tras recibir una denuncia por amenazas y actos de vandalismo con un arma blanca. Las autoridades no brindaron más detalles sobre el incidente.

Un policía tiró al piso a una mujer embarazada y se desató una feroz pelea en Países Bajos

Si bien el episodio ocurrió el 19 de mayo, la policía neerlandesa no se pronunció hasta más de una semana después de lo sucedido, cuando las imágenes empezaron a circular masivamente en X. En el escrito que dieron a conocer, confirmaron haber puesto en marcha una investigación sobre la manera de proceder de los agentes.

Con información de Associated Press