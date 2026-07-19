"El gol ha sido de 47 millones de personas", celebra Ferran Torres

Ferran Torres, autor del gol que dio a España el título mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la prórroga, afirmó que su gol fue "de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores".

"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores", declaró el delantero del FC Barcelona en alusión al número aproximado de habitantes en España.

"El destino estaba escrito para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero los hemos hecho sentir lo más cerca posible", añadió Ferran, elegido mejor jugador de la final a pesar de haber entrado desde el banquillo.

"Una liberación muy grande, fui muy criticado en el Mundial, pero el destino está escrito, gracias a Dios, que siempre me da las fuerzas para seguir", agregó.

El delantero reconoció la dificultad que conllevó llevarse la final para coser una segunda estrella en la camiseta de La Roja.

"Al final, todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario entra ese nerviosismo, pero siempre hemos confiado en nuestro fútbol, en nosotros".