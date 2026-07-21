Los polémicos antecedentes de Jasmine Crockett: de tratar de “Hot Wheels” a Abbott a hablar de racismo en la Argentina

La congresista Jasmine Crockett generó revuelo a nivel internacional tras sugerir que el apoyo a España durante la final del Mundial 2026 tuvo que ver con que la Argentina tiene una “historia racista”. El año pasado, la demócrata fue criticada por burlarse del gobernador de Texas, Greg Abbott, al llamarlo “Hot Wheels”. El líder republicano usa silla de ruedas desde hace más de 40 años.

Qué dijo Jasmine Crockett sobre Greg Abbott

Su declaración ocurrió en marzo de 2025, cuando Crockett participó en una cena organizada por la Campaña de Derechos Humanos en Los Ángeles. Mientras se dirigía a los presentes, apuntó contra el gobernador de Texas.

“Ya saben que tenemos al gobernador ‘Hot Wheels’ ahí abajo. ¡Vamos! Y lo único atractivo de él es que es un desastre total, cariño”, dijo la polémica representante demócrata.

Tras sus dichos, diferentes dirigentes republicanos como Ken Paxton y John Cornyn la acusaron de incitar un mensaje “vergonzoso” y de “odio”. Abbott, por su parte, catalogó el hecho como “un desastre por parte de los demócratas”.

“Es otro día y otro desastre por parte de los demócratas”, dijo Abbott al presentador Sean Hannity en Fox News. “La realidad es que no tienen visión ni políticas”.

La reacción de Jasmine Crockett y otras polémicas de la congresista

Poco después de la respuesta de Abbott, Crockett salió en su defensa. A través de su cuenta de X, afirmó que sus comentarios no se referían a la discapacidad de Abbott, sino a “sus terribles políticas”.

Jasmine Crockett aseguró que el insulto a Greg Abbott no hacía alusión a su discapacidad física X/@RepJasmine

“No estaba pensando en la condición del gobernador, sino en los aviones, trenes y automóviles que utilizó para trasladar migrantes a comunidades lideradas por alcaldes afroamericanos, avivando la tensión y el miedo entre los más vulnerables”, escribió la demócrata en su defensa.

No obstante, en abril de este año Crockett volvió a atacar a Abbott. “Fue un árbol lo que hizo que (Abbott) formara parte de la clase de DEI (programas de Diversidad, Equidad e Inclusión), para que lo sepan. Él es DEI, sí, porque tiene habilidades únicas, o en realidad no tiene habilidades, niño”, señaló en un video publicado en su cuenta de X.

Jasmine Crockett volvió a atacar la condición de Greg Abbott en abril de este año Tony Gutierrez - AP

Abbott sufrió un incidente a los 26 años cuando se le cayó un árbol mientras corría. Este hecho dejó al republicano parcialmente paralizado y en silla de ruedas desde ese momento.

Qué dijo Crockett sobre el “historial racista” de la Argentina

El último escándalo de Crockett sucedió durante una audiencia del Congreso, donde los parlamentarios interrogaron a David Blight sobre la Institución Smithsonian. En ese contexto, Crockett se refirió a la final del Mundial y habló de “historia racista” de la Argentina.

La congresista de EE.UU. afirmó explícitamente que "existe una historia racista" en relación con Argentina

“Los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a… ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una”, consultó Crockett.

Lionel Messi observa la Copa del Mundo que en la actualidad le pertenece a España; el equipo argentino cumplió con el protocolo de premiación que exige la FIFA Huang Zongzhi - XinHua

Blight respondió: “España fue el mejor equipo, tal vez por eso contaron con el apoyo del público”. Crockett comenzó a reír: “También existe una historia racista en lo que respecta a Argentina”.