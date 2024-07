El gráfico que le salvó la vida de Donald Trump: “Si no lo hubiera señalado, la bala me habría dado en la cabeza”

Escuchar

MILWAUKEE.- La Convención Nacional Republicana se dedicó este martes, en su segunda jornada, en atacar el aumento de la inmigración ilegal bajo la presidencia de Joe Biden. Justo a ese auge se estaba refiriendo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mitin de Butler (Pensilvania) del sábado, cuando Thomas Matthew Crooks apretó el gatillo de su fusil semiautomático. El expresidente se giró y señaló un gráfico en una pantalla gigante para mostrárselo a sus seguidores. Según Trump, ese movimiento le salvó la vida. Dos tercios de sus seguidores creen que lo que hubo fue la intervención de “la divina providencia o la voluntad de Dios”, según una encuesta de Ipsos/Reuters.

“Miren a ese gráfico. Miren a la flecha de abajo, la flecha roja grande. Eso es cuando yo dejé el cargo, ese fue el punto más bajo, y eso viene de los servicios del gobierno, de las patrullas fronterizas”, decía Trump justo antes de los disparos. Continuó: “Así que esa flecha es la menor cantidad de inmigrantes ilegales de siempre en la historia registrada. Y luego llegó el peor presidente en la historia de nuestro país y miren lo que le pasó a nuestro país. Probablemente 20 millones de personas. Y ese gráfico es un poco viejo, probablemente de hace dos meses, si quieren ver realmente algo, miren lo que pasó...” Esas fueron sus últimas palabras antes de recibir un impacto en la oreja, tirarse al piso y ser cubierto por los agentes del servicio secreto.

El senador Ron Johnson explicaba estos días en una entrevista con la cadena Fox en Milwaukee que se trataba de un gráfico que él le había enseñado a Trump en el avión de camino a un mitin. Al expresidente le gustó y tras unos arreglos gráficos decidió usarlo. El sábado apareció en varias pantallas y cuando Trump estaba explicando su significado a los asistentes, se produjo el atentado.

“Ese gráfico que estaba repasando me salvó la vida”, dijo Trump al congresista republicano Ronny Jackson, que era médico de la Casa Blanca durante la presidencia del magnate, según explicó a The New York Times. “Me dijo: ‘La patrulla fronteriza me salvó la vida. Estaba repasando ese gráfico de la patrulla fronteriza. Si no hubiera señalado ese gráfico y girado la cabeza para mirarlo, esa bala me habría dado justo en la cabeza”, añadió.

Los videos del momento previo al atentado muestran a Trump girarse y señalar al gráfico varias veces. Es imposible saber hasta qué punto es cierto que la bala habría impactado de lleno en su cabeza en caso de no haberse movido. El propio Trump dio después del atentado otra explicación: “Solo Dios impidió que sucediera lo impensable”, escribió en su red social.

A esa tesis se apuntan sus seguidores. El 65% de los republicanos registrados considera que la supervivencia de Trump demostraba que estaba “favorecido por la divina providencia o la voluntad de Dios”, según una encuesta de Reuters/Ipsos. El 11% de los demócratas también se mostró de acuerdo con esa afirmación en el sondeo, que se realizó por Internet, y en el que se encuestó a 1202 adultos estadounidenses de todo el país, incluidos 992 votantes registrados.

A principios de año, el propio Trump difundió en su red social un video (”Y Dios creó a Trump”) en el que, con la voz de un famoso locutor fallecido recreada con inteligencia artificial, se lo presenta como verdadero Mesías enviado directamente por Dios para salvar a Estados Unidos. El video, con un lenguaje de resonancias bíblicas, ofendió a algunos pastores evangélicos de Iowa en aquel momento. El expresidente (o el equipo que lleva sus redes) borró después ese mensaje, pero Trump se ha convertido en el favorito de los cristianos evangélicos. Lo han considerado un mártir, un perseguido y ahora, un héroe salvado por la providencia divina.

Por Miguel Jiménez

El País

EL PAIS