El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 24 al 26 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este fin de semana, del 24 al 26 de junio, para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan momentos de reflexión para la mayoría. Se alinearán para dar mayor abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas.

ARIES

Es fin de semana de visitar a tus padres, salir de fiesta con tus amigos y atesorar momentos. La pasarás de lujo. Reflexionarás sobre tus acciones y decides que es momento de acomodar tus sentimientos respecto al futuro.

Tus números de la suerte son 09 y 17.

TAURO

Extrañarás a un amor del pasado que ahora no tienes cerca. Lo más probable es que intentes comunicarte con él o ella y todo salga bien. Vendrán nuevas noticias para tu alrededor; a tu signo lo caracteriza la felicidad.

Números de la suerte: 09 y 15.

GÉMINIS

A los Géminis les gusta mucho salir a pasear y este fin de semana no será la excepción; estos días serán para conocer algunos destinos turísticos. Perdonarás a alguien que te hizo daño y volverás a comenzar con esa persona. No es bueno guardar rencor.

Tus números de la suerte son 05 y 16.

Mhoni Vidente dio sus predicciones para este último fin de semana del mes Youtube Mhoni Vidente

CÁNCER

Uno de tus amigos te invitará de vacaciones y aceptarás. No busques a quien no te busca, es mejor buscar nuevos caminos con personas que sí te valoren. Serán días de mucho trabajo, pero sabrás solucionarlo para relajarte el fin de semana.

Tus números de la suerte son 07 y 24.

LEO

Disfruta de las buenas noticias que te llegarán y de las fiestas a las que serás requerido; aunque eso sí, limítate en cuanto al alcohol y la comida chatarra. En el amor no siempre se gana, no hay que aferrarse a quien no te quiere.

Tus números de la suerte son 23 y 03.

VIRGO

Conocerás a alguien nuevo y tendrán mucha química, pero hay que sanar primero tu relación del pasado porque no puedes superar a una persona con otra. No hagas caso a chismes del trabajo y trata de permanecer tranquilo.

LIBRA

Haz el intento de no discutir tanto con tu pareja porque las peleas sin sentido dañan la relación. Estos días ten cuidado y sé más precavido, porque se te podría perder algo de valor. Recibes una propuesta de ir a vivir a otra ciudad.

Tus números de la suerte son 19 y 27.

ESCORPIÓN

Te buscará un amor que es muy compatible contigo; disfruta y déjate llevar. Es el momento ideal para pasar tiempo con tu familia y tus seres queridos en general. Si piensas cambiarte de empleo, es el momento de hacerlo.

Tus números de la suerte son 02 y 99.

SAGITARIO

Hay que tener cuidado con los problemas legales, sobre todo los relacionados con las deudas. Las envidias en el trabajo están a todo lo que dan, así que sé discreto con tus planes. Llega un dinero extra por una comisión o utilidades.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos Instagram @mhoni1

CAPRICORNIO

Los problemas de los demás, son de ellos. No te adjudiques situaciones que no te pertenecen y más si no puedes hacer nada por cambiarlas. Pagas tus deudas y eso te hará sentir más tranquilo. Este fin de semana será de mucha convivencia con la pareja.

Números de la suerte: 30 y 67.

ACUARIO

Si lo hizo una vez, puede hacerlo una segunda o una tercera; dile que no a ese amor del pasado que busca volver a reunirse contigo. Serán días de muy buena suerte y abundancia en todos los aspectos; también de muchas fiestas y reuniones.

Tus números de la suerte son 17 y 21.

PISCIS

Deja ir a quien no te demuestra su amor y dale paso a nuevas personas que están dispuestas a hacer todo por ti. Estás en tu mejor momento de la vida. Los viajes no faltarán, en estos días te llega una invitación que no puedes rechazar. Aprovecha para descansar.

Tus números de la suerte son 07 y 28.