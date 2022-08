El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 22 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 22 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es necesario que cada uno de los miembros de tu equipo tenga objetivos claros, para que así pueda dar lo mejor de sí en esa tarea. Es un buen día para aclarar el malentendido que hay entre tú y tu pareja, para evitar más problemas.

TAURO

La espera será más larga de lo que creías en todo lo laboral y económico, pero tendrás que tener más paciencia. Tu esfuerzo será recompensado, aunque todavía no. Recuperarás un poco de la sensualidad que perdiste.

GÉMINIS

Tus problemas se magnificarán, pero no debes preocuparte porque serán solo producto de tu mente. Podrás tomar las decisiones correctas, no te apresures. No espíes a la persona que amas, la desconfianza no es buena.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Debes aprender a delegar responsabilidades. No todo tienes que hacerlo tú, puedes pedir ayuda y eso no significa que no eres capaz para algo. Tu paciencia estará a prueba en este inicio de semana porque tu pareja se reencontrará con alguien del pasado.

LEO

Es un buen día para reflexionar sobre qué tanto puedes abarcar, para que no te exijas demasiado a ti mismo. No hay crecimiento exitoso sin esfuerzo, pero tampoco hay que sobrecargarse. Llegó el momento de reavivar tu relación.

VIRGO

Debes estar tranquilo porque, aunque sientas que el mundo se te va encima, hay solución para cada problemática y las tuyas se comenzarán a reparar poco a poco todas. Todo debe de ser mutuo en una relación amorosa.

LIBRA

No expongas tu salud por trabajar horas extras. El daño físico y psicológico que te causan esas situaciones no vale la pena por la poca retribución que recibes. El descanso es necesario y lo necesitarás bastante.

ESCORPIO

No dejes que otras personas se lleven el mérito de tus esfuerzos. Te costó mucho idear aquellos planes como para que alguien te quite el crédito. Reclama lo que es tuyo por derecho. Los hechos dicen más que mil palabras.

SAGITARIO

Es el momento de ponerte al día en todo lo relacionado con la contabilidad porque hasta el día de hoy tienes un verdadero caos. Solo ten en cuenta que el orden es importante. Es necesario que te comprometas con tu pareja y demuestres un cambio.

CAPRICORNIO

Si observas que tu competencia es poderosa, lo peor que puedes hacer es sentirte mal o derrotado. Levántate y lucha por aquello que quieres, tú tienes las capacidades. Quien habla más fuerte no es quien tiene la razón, mesura tu carácter.

ACUARIO

Es un buen día para poner sobre la mesa las habilidades de todos los miembros de tu equipo. Ellos también necesitan ser retribuidos por sus esfuerzos. Nunca te rindas ante la rutina que hay entre tú y tu pareja.

PISCIS

Es una buena temporada en cuestiones laborales y así permanecerá por bastante tiempo. Es crucial que continúes esforzándote. Cuando tomes una decisión que nunca sea para hacer feliz a otras personas más que a ti.