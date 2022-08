El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 9 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 9 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

No permitas que te digan cómo hacer tu trabajo, sobre todo si es una persona que no se dedica a tu misma rama ni tiene las habilidades que tú. Las cosas en cuestión del amor no siempre son como en las películas y eso te decepcionará.

TAURO

No dañes tu cuerpo con comida que sabes que te hace mal, continúa con tu dieta. Ve por aquella vacante que escuchaste, no importa el trabajo que sea, será un gran beneficio en todos los aspectos. Ese empleo está hecho a tu medida.

GÉMINIS

Es un buen día para perfeccionar tu currículum vitae por si llegan nuevas oportunidades. Además, siempre es bueno reconocerse las bondades a uno mismo. No le pidas a tu pareja algo que ni siquiera tú estás dispuesto a dar.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Podrías enfrentarte a problemas que elevarán tus niveles de estrés, pero debes relajarte para que los malestares no se conviertan en físicos. Cumple tu palabra con aquello que prometiste y nunca dejes en deuda lo que dices.

LEO

Si quieres ser una persona más completa y segura, trabaja en ello. No te aferres a las cosas que ya viste que no funcionan, no es buena idea continuar por el mismo camino. Tienes la solución para encontrar nuevas posibilidades.

VIRGO

En tu equipo existe esa falta de química que a la larga podría convertirse en un problema grave. Es necesario que reconozcas tus errores y sepas hacer cambios cuando sea necesario. No es buena idea ser hostil con la familia de tu pareja.

LIBRA

Tómate un respiro del estrés cotidiano, apaga el teléfono y desconéctate del mundo. Te hace falta porque sueles exigirte mucho. No le concedas ese préstamo a la persona que te lo pedirá hoy porque tendrá problemas para devolvértelo.

ESCORPIO

Cuida tu postura porque los problemas de espalda están detrás de ti desde hace mucho tiempo. No aplaces las oportunidades que te llegan solo porque sientes que no estás preparado, los astros están a tu favor.

SAGITARIO

Tu autoestima es una parte fundamental en tu vida, cuídalo y atesóralo. Es tiempo de recoger todos los restos de aquel trabajo que ya llegó a su fin. Si sientes que ya no hay arreglo es porque así es, tu intuición nunca te miente.

CAPRICORNIO

No hieras con tus palabras a alguien que no se lo merece, es mejor guardar silencio cuando no hay nada bueno que decir. Hoy darás con la respuesta de aquella problemática monetaria a la que no le veías fin. Tranquilízate.

ACUARIO

A la única persona que no podrás engañar es a ti mismo, así que deja de hacer esas comidas trampa. Si quieres que te tomen más en cuenta en tu trabajo, esfuérzate el doble y cumple con todo lo que se te pide.

PISCIS

No te gusta el sarcasmo y prefieres las instrucciones claras, pero hoy tendrás que lidiar con ese maltrato y no te agradará para nada. Exprésalo o de lo contrario va a continuar. Los astros te dicen que vas camino a la cima, no temas.