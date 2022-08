Se fue a cortar el pelo y el resultado la devastó: “¿Qué hice para merecer esto?”

Hacer alguna modificación en la imagen no siempre es una decisión sencilla, sobre todo entre tantas historias de procedimientos estéticos que terminan en resultados fallidos y hasta el detalle más pequeño, como un corte, puede cambiar mucho la apariencia de alguien. Esto fue lo que le ocurrió a una estadounidense que fue por un cambio de look y el resultado no fue lo que ella esperaba. Explotó contra el comercio al que asistió, pero lo hizo de una manera tan peculiar y entre lágrimas, que se volvió viral en TikTok y recibió decenas de comentarios sobre su situación.

Todo ocurrió en El paso, Texas, cuando la mujer acudió muy ilusionada a hacerse un cambio en el cabello, pero cuando salió se dio cuenta de que el corte no se parecía en nada a lo que ella había pedido y que además se lo habían dejado demasiado corto. No soportó la tristeza por la situación y rompió en llanto frente a la cámara de su celular y después publicó el video en su cuenta de TikTok @rosaamazapan.

Una tiktoker se volvió viral por su reacción a un corte de cabello que no le gustó

En medio de su filmación, especificó que nunca se había grabado a sí misma llorando, pero que esta ocasión lo ameritaba porque se sentía muy triste. “Así de malo (el corte de cabello) es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?... Hoy tuve un examen y dije ‘recompénsate a ti misma’, porque me fue muy bien en ese examen, y esta es mi maldita recompensa. ¿Cómo puedo solucionar esto?”, exclamó entre sollozos mientras mostraba su cabellera corta a sus seguidores.

El momento de catarsis llegó cuando reveló todo lo que hacía por su melena, con muchos cuidados, y hasta reflexionó sobre las razones de su estilista. “¿Por qué, por qué sucedió esto? ¿Por qué nadie la detuvo? Ella dijo ‘déjame darte piezas para enmarcar la cara’. ¿Dónde? Este es mi cabello peinado, ella lo peinó, me ‘explotó’. Oh, Dios mío, me miré en el espejo y estaba como ‘mi... santa’. Mi autoestima está a punto de caer en picada. ¿Qué hice para merecer esto?”, se preguntó.

Así fue como quedó el cabello de la tiktoker @rosaamazapan/TikTok

El clip fue publicado con la descripción: “Perdón por el llanto feo y las maldiciones, pero sobre todo perdón por dejarles ver este terrible corte de pelo”. Ahora tiene más de 60.000 reproducciones y decenas de comentarios de todo tipo, no solo por parte de quienes la halagaron, sino también por algunos críticos de su cambio final.

“Siento mucho que esto haya sucedido. ¿Qué tipo de corte pediste? Soy estilista y estoy tan confundido de cómo otro estilista podría hacerte eso”; “Solo sigue recordándote que no hiciste nada malo. Alguien te hizo esto. No es tu culpa. No es algo que te mereces”, fueron algunos de los comentarios que la joven recibió de personas que querían animarla.

Otros arremetieron contra ella por los motivos que la tenían tan desconsolada: “El cabello vuelve a crecer, cálmate, te juro que esta generación no sobreviviría en la guerra”, escribió un usuario, aunque su reacción generó un gran debate entre los tiktokeros que lo calificaron como insensible.

Finalmente, otros usuarios le recomendaron acudir a otro establecimiento a que se lo repararan, para que pudiese estar más tranquila: “Razón por la que dejé de ir a la peluquería hace 20 años, lo hago yo misma”; “Iría a otro lugar y les pediría que se afeitaran en capas suaves. Creo que te quedaría increíble. Es reparable”.