El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 9 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 9 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Hay planes que es mejor no contarle a la gente porque hay muchas envidias alrededor. Sé un poco más reservado con tus asuntos personales. Hoy te enfrentarás a personas problemáticas y que no cumplen con sus responsabilidades.

Números de suerte: 29, 21, 16.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Por fin recibirás calma en ese aspecto íntimo que tanto te preocupaba. Reconocerás cuáles fueron los errores que te llevaron al fracaso en el pasado y los utilizarás como referencia para recuperar la paz en tu vida.

Números de suerte: 21, 5, 10.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Todo llegará en su debido momento, toma las cosas con calma y no te desesperes. Planifica lo que quieres lograr en tu vida. Libérate de las tensiones dándote tiempo de calidad, ya sea con masajes o tratamientos de belleza.

Números de suerte: 9, 50, 41.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se manifestará un cambio que te dará mayor proyección a nivel personal. Tendrás un giro significativo en tus relaciones y es que serás un poco más independiente y tendrás la seguridad que siempre quisiste. Estarás más estable.

Números de suerte: 14, 10, 15.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es muy probable que no tengas tanto tiempo para aquellos que necesitan de ti, ya que serán demasiados, lo recomendable es que impongas un límite. Escucha los problemas de otros, pero nunca dejes de enfocarte en ti.

Números de suerte: 34, 15, 2.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tu pareja no te dice algunas cosas que le molestan, por lo que los astros te recomiendan prestarle un poco más de atención. Pon de tu parte para que no haya problemas en tus relaciones y no pierdas el tiempo en lo que no prospera.

Números de suerte: 40, 17, 6.

LIBRA

(22 de sept. - 22 de octubre)

Brillarás y te destacarás en todos los aspectos como nunca antes. Serás la fuente de energía y armonía dentro de tu hogar. Tu familia se unirá más a ti y disfrutarás de un clima cálido gracias a eso, todo será más acogedor.

Números de suerte: 18, 8, 25.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Las personas que te rodean se divertirán a lo grande contigo, porque en estos días tendrás más energía que nunca. Estarás más sensual y pasional, por lo que las puertas del amor te darán una sorpresa. Si no tienes pareja, llegará alguien muy compatible.

Números de suerte: 2, 17, 26.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No podrás disimular algo que te desagrada y la gente se dará cuenta. Tus expresiones siempre te delatan. No trates de abarcar más de las responsabilidades que puedes o tu cuerpo te cobrará factura. Pon más interés en lo que haces actualmente.

Números de suerte: 13, 9, 21.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Hoy tendrás bastante energía, así que aprovéchala para hacer todo lo que tenías pendiente. Tendrás que lidiar con personas difíciles, pero tu carisma y habilidad hará que se enamoren de ti. No le pongas límite a tu creatividad.

Números de suerte: 9, 20, 18.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Comienza a ser un poco más reservado en tus comentarios hacia los demás porque en ocasiones sueles ser un tanto hiriente y no te percatas de ello. Haz más cosas por ti y no permitas que nadie interfiera en lo que ya decidiste.

Números de suerte: 10, 45, 5.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No permitas que jueguen con tus sentimientos, llegó el momento de plantearte otros horizontes y terminar con aquello que te hace daño. Hay una persona que no se decide, pero tampoco puedes esperarla toda la vida.

Números de suerte: 11, 22, 3.