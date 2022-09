El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 16 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 16 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Si es necesario levantar el ánimo de tu equipo, hay que hacerlo. No son tiempos fáciles para nadie y tienes que ser más comprensivo. Por otro lado, es necesario que te comuniques correctamente con tu pareja y no dejen de tener conversaciones sobre su relación.

TAURO

Nunca esperes lo imposible y menos de personas que siempre te demostraron que no están comprometidas contigo o tu proyecto. Es tiempo de cambiar de socios. No permitas que ese tema prohibido te afecte.

GÉMINIS

Los astros te recomiendan no perder la fe en esa búsqueda de trabajo que tienes. Lucha por conseguirlo hasta el último momento. El amor debe ser un esfuerzo compartido y si solo una persona lo hace, no funcionará.

CÁNCER

Hay que saber perder y más cuando diste todo de ti. Es mejor hacer un análisis de las pérdidas y descifrarqué te faltó. Respecto a tu relación, no puedes obligar a nadie a sentir las cosas justo como tú las sientes. Cada persona es libre.

LEO

Tendrás la oportunidad de demostrar lo que vales profesionalmente y todo lo que sabes. Eso sí, cuida no hacerlo con arrogancia porque eso no le cae bien a nadie. Tus sueños no son premonitorios, así que no te preocupes.

VIRGO

Tus gastos se convirtieron en tu mayor pesadilla. Si no comienzas a cuidar tu economía, sufrirás las consecuencias. Si crees que tu relación cayó en la rutina, puedes hacer actividades para salir de ella. No hay imposibles.

LIBRA

Deberás hacerte cargo de ese problema que tú mismo causaste. Las consecuencias de tus actos no pasarán de largo. Tómalas con una actitud de aprendizaje. A tu pareja dale todo sin esperar nada a cambio, como ella lo hace.

ESCORPIO

Este fin de semana necesitarás hacer valer tu voz porque no ha sido escuchada últimamente. Tanto en tu trabajo como en tu vida personal es necesario que pongas límites. Sé comprometido, pero todo con medida.

SAGITARIO

Hay muy pocas personas en el mundo que le ponen corazón a lo que hacen y tú eres una de ellas. Eso se te recompensará en los próximos días. Es importante que vayas de la mano junto con tu pareja y tengan la misma visión.

CAPRICORNIO

Este viernes es un buen día para plantearte invertir tu dinero en algo que te genere más ganancias. No tengas miedo, los astros están de tu lado. Si escondes un secreto, ten por seguro que lo descubrirán pronto.

ACUARIO

Es mal momento para aventurarse a lo desconocido. Si bien los planetas están de tu parte, este fin de semana no tomes caminos sin recorrer. Respecto al amor, será una buena jornada para pasar tiempo de calidad con tu pareja.

PISCIS

Es crucial que ese encargo que te hicieron lo lleves a cabo con pasión y la mayor dedicación del mundo. Los frutos de tu trabajo no se harán esperar. Una persona tocará tu puerta para darte la noticia que tanto esperabas.